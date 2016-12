Google Plus

Previa: Grupo B - WJC 2017

El grupo B, también llamado como "grupo de la muerte", verá como selecciones de un nivel top como son Canadá, EEUU y Rusia se disputan la primera plaza. Eslovaquia, salvo sorpresa mayúscula, se disputará su salvación en el enfrentamiento directo contra Letonia. Tanto Canadá, como EEUU y Rusia son serias candidatas a colgarse el oro en enero. En este artículo analizaremos a las cinco selecciones que disputarán el campeonato, así como las opciones de estas en el mismo.

CANADA

Los anfitriones buscarán recuperarse de la desastrosa actuación del pasado año en el que tan sólo consiguieron un sexto puesto. Nunca se puede descartar a los canadienses en este torneo y un año más cuentan con un roster lleno de talento. El país anfitrión ha ganado los dos últimos campeonatos WJC y sería una decepción si Canadá no está luchando por el oro el 5 de enero.

La mayor debilidad de Canadá en este torneo suele estar en la portería, pero este año parece que la historia cambia. El tándem de Carter Hart (a priori parte con ventaja de cara a ser el portero titular) y Connor Ingram puede dar la consistencia defensiva que necesita el equipo.

La defensa canadiense no es de las mejores en los últimos años para el torneo, pero sin duda aún tiene jugadores de gran calidad como Dante Fabro, quien su facilidad para llegar a la zona de ataque le dará un plus a los suyos en cuanto a anotación. Philippe Myers podría formar par defensivo con Fabro. Otros dos jugadores interesantes en defensa serán Thomas Chabot y Noah Juulsen. Aunque con poca experiencia, han acumulado minutos tanto en sus respectivos equipos como en categoría inferiores. Este puede ser su talón de Aquiles. El año pasado pecaron de ceder demasiadas penalizaciones y la inexperiencia defensiva podría costarle nuevamente caro de no poner remedio.

Con respecto al torneo del año pasado seis jugadores repetirán nuevamente este año. Dentro del gran potencial de Canadá destacan Dylan Strome y Mathew Barzal, quienes hicieron su debut NHL a principios de esta temporada. Analizando el resto de delanteros no encontramos a ninguno con este potencial aunque hay hombres importantes como Julien Gauthier, Tyson Jost o Mathieu Joseph que aportarán mucho talento en la zona ofensiva y no sería extraño ver a alguno de ellos liderando a los suyos en puntuación en el torneo. Cualquiera de las tres primeras líneas puede romper en cualquier momento un partido. Aún podría haber sido más peligrosa la delantera de los canadienses si Nolan Patrick, a quienes muchos ven con el 1st pick en el próximo draft, hubiera obtenido la autorización médica para acudir al torneo.

RUSIA

Subcampeones en los dos últimos torneos, Rusia espera terminar en lo más alto del podio en Montreal. Rusia ha sido una de las selecciones más regulares en el World Junior Championship consiguiendo una medalla en cada uno de los seis torneos anteriores. Rusia sólo se ha quedado sin medallas una vez en los últimos 12 años.

Si la creación de un equipo de calidad comienza desde la portería para seguir con la defensa y la delantera, los rusos están en el camino correcto. Posiblemente la mayor fortaleza de los rusos estará en portería con Ilya Samsonov. Samsonov juega para los campeones de la Copa Gagarin, Mettalurg Magnitogorsk en la KHL y desde el pasado WJC ha sido titular en numerosas ocasiones en la KHL siendo nombrado Novato de la Semana tres veces.

La mayor debilidad de Rusia por lo general está en la defensa, pero eso podría cambiar este año. Mikhail Sergachev que fue elegido en el pasado draft en primera ronda por los Montreal Canadiens, ya ha debutado en la NHL y su potencial es excepcional. Junto a Sergachev estará Yegor Ríkov quien aportará consistencia y músculo en la blueline tras una gran campaña en su primer año completo en la KHL con el SKA San Petersburgo. Otro de los jugadores de atrás a los que hay que seguir muy de cerca será Sergei Zborovsky, un gran defensor de dos vías que está teniendo una temporada fenomenal en la WHL. Otro novato en la KHL, Mikhail Sidorov , también debe tener algo de tiempo entre los cuatro primeros.

Para este torneo Rusia sólo contará con dos líneas ofensivas de garantías, suficiente para ganar el torneo pero que dificultan considerablemente sus opciones. Mikhail Vorobyov será con seguridad el primer center del equipo. En la delantera todas las miradas estarán puestas en Kirill Kaprizov. El jugador del Salavat Yulaev va camino de tener la temporada más productiva de cualquier adolescente en la historia de la KHL. Otro hombre importante que repite torneo será Alexander Polunin quien viene de registrar buenos números y grandes actuaciones con el Lokomotiv Yaroslavl. La verticalidad del pequeño delantero puede traer de cabeza a las defensas rivales del torneo. También muy interesante será ver el rendimiento de Yakov Trenin quien actualmente juega QMJHL. Yegor Voronkov y Yegor Rykov que fueran redactados en el draft de 2015 tendrán mucho que aportar en el campeonato. Aunque no parece que vaya a estar en el top 6, German Rubtsov podría dar a los suyos un buen número de puntos si le salen las cosas. Otros jóvenes valores del equipo serán Denis Alexeyev y Danil Yurtaikin

EEUU

Si hay un conjunto con capacidad de mejorar lo hecho en el campeonato del año pasado es sin duda el combinado estadounidense, quienes intentarán conseguir la medalla de oro, algo que no ha hecho desde el 2013.

La portería de EE.UU. estará bien cubierta aunque de momento no está muy claro quién será el portero titular o si alternarán partidos. Tanto el prospect de los Toronto Maple Leafs Joseph Woll como Tyler Parsons o Jake Oettinger están jugando a un gran nivel. En principio parece que Woll parte con ventaja.

El mayor problema para los estadounidenses de cara al torneo de este año va ser sustituir el talento en la defensa del equipo del año pasado. Nada menos que cinco defensores no repiten este año. Tan sólo Chad Krys y Charlie McAvoy regresan al torneo con los suyos. McAvoy liderará una defensa con serios problemas de profundidad. Casey Fitzgerald aportará algo de ofensiva desde la defensa junto con Caleb Jones (hermano menor de Seth Jones) que promedia casi un punto por partido.

Sin lugar a dudas la delantera es el fuerte de los estadounidenses. Con un experimentado bloque compuesto por proyectos del año pasado (ninguno de ellos elegible este año). Tal nivel es el de la ofensiva que Alex DeBrincat, un jugador que promedia 50 goles por temporada, se ha caído de la lista en el último corte. Jeremy Bracco entró a última hora en el roster final. La pólvora, el talento y la creatividad la pondrán jugadores como Clayton Keller, Luke Kunin y Kieffer Bellows. Estos jugadores pueden destrozar a cualquier defensa en el powerplay. El resto de delanteros hacen que EEUU tenga una ofensiva profunda y diversa, aportando suficiente calidad para formar cuatro líneas muy peligrosas.

ESLOVAQUIA

Hay quien podría considerar a este conjunto como otro posible candidato para el descenso, pero Eslovaquia ha demostrado que puede ser sorprendentemente bueno gracias a una buena cohesión entre los delanteros y la blueline

Adam Huska es el principal candidato a hacerse con la titularidad bajo los tubos. Huska es un prospect de calidad que ha realizado una gran temporada en la NCAA además de contar con mucha experiencia a nivel internacional. ¿Podrá igualar el gran campeonato de Denis Godla?. David Hrenak y Stanislav Škorvánek esperarán su oportunidad tras las vallas.

La defensa estará liderada porel prospect de Los Angeles Kings Erik Cernak, un jugador físico y con gran visión defensiva que ha conseguido ocho puntos en 18 partidos esta temporada con los Erie Otters de la OHL. Otro de los pilares defensivos que ayudarán a Cernak será Christian Jaros que repite participación en el torneo y pondrán la experiencia en esa parcela. Un joven a seguir será Andrej Hatala, un defensa puro y duro que aporta velocidad y habilidad a la línea azul. Martin Bodak y Martin Fehervary son otros de los jóvenes que pueden dar la sorpresa en este campeonato.

Los eslovacos no tienen un gran número estrellas como algunos de los equipos más fuertes del torneo. Radovan Bondra tendrá un papel muy importante en el equipo y es que el imponente delantero drafteado por los Chicago Blackhawks es casi imparable cuando está ante los tubos. Otro de los jugadores de peso debe ser Adam Ruzicka, un potente delantero con una gran zancada y habilidad, El delantero de los Sarnia Sting es uno de los prospects europeos más interesantes del torneo y muchas miradas estarán puestas en él. Samuel Solensky aportará experiencia a nivel internacional en la zona ofensiva y será otro de los hombres de peso en la delantera. Studenič y Samuel Buček rellenarán la segunda línea ofensiva de los eslovacos.

LETONIA

Parte como favorita para ocupar la última posición aunque ¿quien dice que no podrían ganar un par de juegos?. Cosas más extrañas han sucedido sin duda en el WJC. El equipo lo formarán un buen ramillete de veteranos que regresan al equipo.

Si Letonia quiere plantar cara a cualquier equipo en este torneo, van a tener que confiar en el buen hacer en la portería para ayudar a mantener el equipo dentro del partido a pesar del inevitable flujo de disparos que se va a encontrar. El elegido será Gustavs Davis Grigals mientras que Denijs Romanovskis deberá aguardar su oportunidad.

El hombre más importante de la defensa será Kristaps Zile, quien ha dividido la temporada entre el Dinamo Riga de la KHL y el HK Riga. Le acompañará uno de los mejores defensores de la NCAA como es Karlis Cukste, un gran defensor de dos vías que casi seguro terminará el torneo como uno de los máximos goleadores en Letonia. En el segundo par estará con toda seguridad Kristians Rubins que disputará su tercer torneo U20, al igual que quien lo acompañará, Maksims Ponomarenko de corte más defensivo. Eduards Hugo Jansons y Kristaps Zile compondrán a buen seguro el tercer par.

Como la mayoría de los equipos que han ascendido a la División 1, la faceta goleadora será un problema en la ronda preliminar. La responsabilidad en este aspecto recaerá en el prospect de Toronto, Martins Dzierkals. El jugador es lo suficientemente bueno como para liderar a Letonia, por lo que debería ser uno de los mejores jugadores en el equipo si se recupera a tiempo de una lesión. Dzierkals estará acompañado en la línea por Rūdolfs Balcers y Erlends Klavins. Renars Krastenbergs , uno de los mejores jugadores de Letonia en 2016 con los U18 tras registrar ocho puntos en siete partidos, tendrá la oportunidad de seguir con esa línea ascendente. Deniss Smirnovs ha mostrado fuertes destellos este año en el Juvenil A y se ha ganado tanto el estar en la segunda línea como la atención de los ojeadores de la NHL. Después de eso, se necesitará un esfuerzo de equipo monumental para seguir el ritmo de sus oponentes.