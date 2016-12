Reilly Smith será baja una semana para Florida

Google Plus

Smith con Florida | nhl.com

El hockey hielo no es un deporte seguro ni fácil. Esto también debe pensarlo el jugador de los Panthers Reilly Smith tras llevarse un fortísimo golpe el pasado día, que le resultó en una conmoción cerebral y estará de baja de siete a diez días según su franquicia.

Los Panthers consiguieron una ventaja temprana de dos goles ante su rival el viernes por la noche en lo que finalmente resultó ser una derrota de 4-3 ante los Detroit Red Wings. Junto con perder la ventaja conseguida y el partido (cosa que pasa últimamente mucho en los partidos de la franquicia) , los Panthers también perdieron al delantero Reilly Smith con una conmoción cerebral cuando estaba en el extremo recepcionando, llevándose un golpe masivo del defensa Red Wings Niklas Kronwall en el segundo período.

Smith dejó el partido y no regresó, mientras que el entrenador Tom Rowe dijo después del partido que "Smith sufrió una conmoción cerebral y se espera que se pierda al menos los próximos siete a diez días". Ese plazo, suponiendo que no cambie porque con conmociones nunca se sabe cómo podría cambiar ese período, lo que significa que es probable que se pierda por lo menos los tres próximos partidos de las Panteras que salen de las vacaciones navideñas. En concreto, los tres partidos que se perderá seguramente no son nada fáciles para Florida. Toronto y Montreal en el back-to-back de noche de miércoles y jueves antes de ir de viaje a Dallas el sábado día 31de diciembre.

Después de una temporada de 25 goles y 50 puntos hace un año para los Panthers en la 2015-2016, la temporada 2016-17 ha sido más dura para Smith con sólo siete goles y ocho asistencias en sus primeros 35 partidos. Tal vez aún más preocupante para los Panthers es que 15 puntos en total sigue siendo lo suficientemente bueno para el quinto puesto en el equipo en lo que a puntos se refiere esta temporada.

La lesión se produce justo cuando Smith estaba empezando a ver que su producción puntual se recuperaba un poco y con ello la del equipo. Tras anotar sólo siete puntos en sus primeros 23 partidos, tuvo ocho en sus últimos 12 partidos. Eso incluye cinco puntos (tres goles) en los últimos seis partidos.

Las lesiones han jugado un papel en las luchas de los Panthers esta temporada. Todavía no han tenido a Jonathan Huberdeau esta temporada, mientras que Nick Bjugstad y Jussi Jokinen también han perdido algún tiempo durante la temporada.

Los Panthers se encuentran a ocho puntos de posiciones de Wild Card para acceso a los Playoffs. Esta posición y diferencia de puntos evidentemente nadie lo esperaba después de la gran temporada pasada que hicieron y los movimientos de mercado. Se espera que únicamente puedan ir a más en la temporada cuando recuperen efectivos.