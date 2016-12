Entrevista. Alain Valnegri: " Me preocupan las conmociones cerebrales"

Alain Valnegri en VAVEL | Adrian Cobo VAVEL.com

El canal deportivo Gol, iniciaba la retransmisión de la NHL en España sin mucha publicidad pero causando un gran revuelo entre los fans de la liga, la mayoría hambrientos de hockey hielo en español, los dos periodistas encargados de dar voz a los comentarios de dichas retransmisiones serían Rafa Cervera y Alain Valnegri, este último con una gran conocimiento del deporte helado. En VAVEL hemos podido entrevistar a Alain, intentando descifrar que le acercó al hockey y la NHL, su opinión actual de la liga y qué futuro le espera a la NHL en la parrilla de Gol.

Pregunta: Usted es Italo-Franco-Suizo, ¿dónde empezó su afición al hockey hielo?

Respuesta: Donde me crié, en verano juegas a fútbol y en invierno a hockey sobre hielo. Empecé a patinar muy joven porque en invierno es una actividad común. Mi padre era muy aficionado al hockey sobre hielo y me transmitió su pasión a través de partidos de los 80, en vivo, además me llevaba a jugar cuando se podía jugar a hockey en la pista de hielo pública. Luego a los 11 años, empecé a jugar en un club de Ginebra donde me quede hasta cumplir los 16. A pesar de dejarlo por temas de tiempo, seguí yendo a patinar y a jugar hasta que me fui de Ginebra. A los 25 años volví a jugar en una liga amateur donde el ritmo era muy bajo y decidí dejarlo de nuevo porque respecto a mi experiencia anterior como jugador no había ni ritmo, ni la intensidad del hockey que conocí, pareciendo otro deporte.

P: Actualmente en Suiza ha crecido mucho la afición al hockey, siendo la liga nacional europea con una media de espectadores más elevada por partido, ¿a qué puede deberse este aumento en la cantidad y calidad del juego?

"el hockey hielo es el deporte más seguido a nivel nacional en Suiza" R: El hockey sobre hielo suizo empezó a crecer de manera exponencial a partir de la mitad de los 80 con la introducción del profesionalismo. A partir de allí, se empezó a trabajar bien la base, y sobretodo hemos visto jugadores ir a América del norte muy jóvenes para dar el paso a nivel de crecimiento que permite a día de hoy ver el futuro próximo de forma relativamente optimista. La liga suiza es muy seguida considerando que es el deporte más seguido a nivel nacional.

P: En general, ¿sigue alguna de las ligas europeas más destacadas?

R: Sigo la liga suiza desde lejos. Desde que vivo en España (2010) he visto solo algunos partidos en directo de los playoffs de 2015 y 2016, pero con el fútbol y la NHL no me queda mucho tiempo para mi…

P: Ya en España, país donde el hockey sobre hielo siempre ha tenido dificultades, ¿cómo ve la situación del hockey en estos momentos?

R: Culturalmente nunca ha tenido un gran éxito por temas geográficos e históricos. EL hockey sobre hielo suele jugarse en países donde los inviernos son largos y rigurosos, de hecho, mirando donde se siente más la cultura del hockey sobre hielo es en Jaca.

P: ¿Alguna receta personal para mejorar la cobertura de la liga nacional?

R: Tres cosas, trabajar la base con la formación de entrenadores nacionales y la contratación de entrenadores expertos en trabajar la cantera. Difundir más el hockey sobre hielo gracias a una mayor presencia en televisión y mandar a los jóvenes a Norteamérica o a países europeos con un nivel de hockey elevado cuando tienen 13/14 años.

P: Dejando el viejo continente para emprender el viaje a Norteamérica, ¿es aficionado a la NHL desde hace muchos años?

"sigo la NHL desde hace 30 años" R: Sigo la NHL desde mediados de los años 80. Mi padre tenía un amigo que vivía en Canadá y me mandaba el equivalente al álbum de panini versión NHL y VHS de partidos. Como era tan lejano e inaccesible, puse mucha atención buscando por todos los medios donde podía encontrar noticias de la liga. A partir del inicio de los 90, recuerdo que Eurosport FR emitía un partido por semana. Con la llegada de internet, todos los frikis de la NHL pudimos acercarnos más fácilmente a la liga y vivirla cotidianamente.

P: ¿Qué equipos ve como principales candidatos para llevarse la Stanley cup?

R: En el Oeste, veo muy bien a los Blackhawks y a los Sharks. Ojo con los Wild, podrían sorprender, tienen un equilibrio defensivo que les puede llevar a grandes éxitos. En el Este los Pens tienen un potencial ofensivo permitiendo a los de Crosby decidir cualquier partido en cualquier momento, habrá que ver como llegaran al mes de abril. Se espera más de los Rangers, sufren por inconsistentes pero al final pienso que la calidad saldrá. Columbus está sorprendiendo, estamos a finales de diciembre y el equipo se encuentra muy bien respecto a lo que la mayoría de especialistas habían pronosticado. Tampa Bay tiene muchos jugadores de referencia fuera de acción y podría ser el coco de los playoffs si recupera a todas sus estrellas. Por fin, los Caps que solían hacer grandes regular season y luego se caían en los playoffs, no están teniendo mucha regularidad, así que nos podemos preguntar si llegaran en forma a la postemporada; Ovechkin se merece ganar algo.

P: Actualmente la NHL disfruta de una gran calidad diseminada en muchos jugadores repartidos entre las diferentes plantillas, ¿tiene algún favorito?

"me encanta la visión de juego de Joe Thornton" R: Siempre me fijé mucho en los centers más que en otras posiciones. Soy muy de Joe Thornton, un jugador que prima las asistencias y una visión de juego increíble además de unas manos de seda. De los jóvenes me llama mucho la atención Auston Matthews, centro completo que la temporada pasada jugó en Suiza en vez de pasar por las universidades, soportando una gran presión en Suiza donde todavía se pueden utilizar solamente a cuatro jugadores extranjeros por equipo, mostrando una clase que lo llevará en un futuro a ser uno de los jugadores dominantes de la NHL en la próxima década.

P: Aunque aquí sorprende a los que no son aficionados a la NHL, el tema recurrente de si la liga debería prohibir las peleas siempre está presente, ¿qué cree usted que se debería hacer?

R: Las peleas son parte del espectáculo. Hay temas más urgentes y que crean mayores problemas como son las cargas a la cabeza que generan conmociones cerebrales y nos quitan siempre a los mejores artistas. El caso de Sidney Crosby, y muchos otros, es emblemático. Los jugadores de tanto talento tienen que estar más protegidos.

P: Volviendo a España pero sin dejar la NHL, Gol ha decidido apostar por el hockey hielo norteamericano, ¿la decisión estaba tomada desde hacía tiempo o ha sido algo rápido?

R: Yo los supe cuatro días antes de empezar. Mi cultura, el NHL pass y ser periodista, me ayuda a ser reactivo. Estamos al inicio, hay cosas que mejorar e iremos haciéndolo porque con Rafa (Cervera) y todo el equipo estamos muy motivados para tratar la NHL como se merece, para así poder dar a conocer mejor este deporte en España.

P: En cuanto a cobertura de la competición, ¿se continuará apostando por un directo diario con sus correspondientes diferidos o se reducirán los choques de cara a enero?

R: Todavía no sabemos la frecuencia. Ahora mismo tenemos claro que hasta el siete de enero se emitirán partidos todos los días.

P: Durante la primera retransmisión el hashtag #NHLenGol fue trending topic (quinta posición) en España, ¿le sorprendió?

"poder retransmitir la NHL en abierto puede ayudar a dar a conocer este magnífico deporte" R: Por una parte si y por la otra no. Si por qué no pensaba que la gente iba a hacer circular la voz de que íbamos a emitir la NHL. A partir de enero le vamos a dar más caña de cara a promocionar los partidos que emitiremos. No me sorprendió porqué al final en cada país hay siempre micro comunidades de aficionados a algunos deportes, música o teatro, que acaban encontrándose cuando tienen la posibilidad de compartir su pasión. Sabía que existía pasión por la NHL y el hecho de ser quintos en el trending topic me confirmó lo que pensaba. Además el hecho de dar la NHL en abierto permite llegar a más gente que no entiende de hockey o no lo conocía, así lo puedan descubrir.

P: Su compañero de retransmisión es Rafa Cervera, periodista que ha trabajado en otros deportes americanos (NBA y NFL) y sobre todo fútbol, ¿cómo le ve en esta nueva etapa con un deporte tan distinto a los anteriores mencionados?

R: Empezamos juntos este camino. Él con su pasión y gran profesionalidad por los deportes americanos, yo con mí pasado de jugador y mi profesionalidad. Es un gran profesional, activo y apasionado. Enseguida encontramos un equilibrio entre lo que contamos los dos y esto no pasa con todos.

P: Siendo Gol un canal en abierto a través de la TDT, ¿puede la NHL crear más afición entre los televidentes españoles con esta nueva apuesta?

R: Es uno de los objetivos, difundir este gran deporte a nivel nacional. Uno de los mayores problemas son los horarios (en directo) porqué entre semana y durante la noche es difícil captar a la gente que hace zapping buscando un programa. Tenemos pensado algunas cosas para hacer crecer la afición, esperamos poder materializarlo lo más pronto posible.

P: En cuanto a la cobertura en escrito de la NHL en castellano, ¿conocía NHL VAVEL?

R: Si lo conocía. La primera vez que os descubrí era una de las primeras veces de mi vida que tenía acceso a información en castellano de la NHL, me llamó la atención y me pasé a leerlo. De vez en cuando entro pero a nivel de fuente suelo seguir la NHL a través de la prensa de Montreal porqué me es más fácil por un tema de idioma (francés), y porqué en Quebec es una auténtica religión.

Muchas gracias Alain por haber atendido a VAVEL, le deseamos suerte y paciencia en este nuevo proyecto relacionado con la NHL y la televisión en España.