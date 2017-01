Resumen Fase de Grupos WJC 2017

Google Plus

Resumen ronda preliminar WJC 2017 | Fotomontaje: David Carrera

El World Junior Championship 2017 sigue adelante. El torneo como cada año no deja indiferente a quienes lo siguen y es que este año los actuales campeones tendrán que enfrentarse contra Letonia por evitar el descenso. Analizaremos la fase de grupos y la actuación de los conjuntos que la componen.

GRUPO A

En el grupo A, Suecia sigue mostrándose intratable en la fase de grupos ganando 40 partidos consecutivos en ella. Los suecos no pierden un partido en la fase de grupos desde el 31 de diciembre de 2006. No hay duda que un año más vuelvan a ser candidatos al oro y como poco a luchar por las medallas. El conjunto liderado por el pequeño de los Nylander, líder en puntuación en esta fase del campeonato, está dando muy buenas sensaciones. Jugadores como Jonathan Dhalen o Joel Eriksson también han decidido dar un paso al frente. En cuartos se enfrentará a Eslovaquia, lo que no debe ser un problema para pasar a semifinales.

Dinamarca se clasifica como segunda tras haber competido muy bien hasta el momento con un gran juego de equipo. Un conjunto muy competitivo y que ha sabido suplir ciertas carencias con mucho trabajo. Lamentablemente para ellos su rival en cuartos será Rusia y tendrán que buscar el milagro.

La República Checa se tendrá que ver la caras en cuartos contra Canadá tras quedar tercera de su grupo. No ha realizado un mal campeonato hasta el momento, pero muchos esperaban un poco más de los checos en un grupo bastante factible para ellos. Filip Chlapik deberá pedir sin duda "un poco de ayuda" a sus compañeros si quieren tener alguna opción ante los canadienses.

Suiza, que era a priori la candidata a jugarse el descenso ha conseguido clasificarse por méritos propios. De hecho, su último partido de grupo era frente a Finlandia y de no haber ganado en el penúltimo encuentro frente a Dinamarca se hubieran jugado el todo por el todo. Su rival en cuartos será EEUU y el que tengan pocas o ninguna posibilidad es lo de menos. El premio ya es estar entre lo mejores un año más.

Finlandia ha sido la decepción del campeonato sin lugar a dudas. Son los actuales campeones, pero ya se sabe con seguridad que no repetirán título.Tras conocerse que jugarían el descenso, el head coach Jukka Rautakorpi junto con tres asistentes fueron despedidos. Es cierto que el equipo que los finlandeses el pasado año era sensacional, pero aún no teniendo tanta calidad contaba con jugadores excepcionales, que tampoco han estado a la altura. Por suerte para los fineses el descenso se lo jugarán contra Letonia, un conjunto muy inferior a estos. Otra cosa será que vuelvan a sorprender al mundo perdiendo la eliminatoria.

GRUPO B

El conocido como "grupo de la muerte" no ha dejado ninguna sorpresa en esta ronda preliminar. Los tres favoritos se han hecho con las tres primeras posiciones.

EEUU se coloca como primera de grupo sin perder ninguno de sus encuentros y dando muy buenas sensaciones. Su buen hacer en todas las facetas del juego lo han llevado a esta primera posición aún sin ser el conjunto más goleador. Jugadores de peso como Clayton Keller o Colin White han sabido liderar a los estadounidenses que se verán las caras en cuartos contra una selección suiza que poco podrá hacer frente al potencial americano.

En segunda posición se clasifica Canadá, una anfitriona con ganas de darle una alegría a su afición. Los canadienses han demostrado tener un gran potencial en la zona de ataque con Matt Barzal, Taylor Raddysh, Pierre Luc Dubois, Dylan Strome o Thomas Chabot. En cuartos de final se verá las caras con la República Checa. Quizás es el emparejamiento de cuartos más igualado aunque los canadienses deberían pasar de ronda sin mucho problema.

Rusia de la mano Kirill Kaprisov pasa a la siguiente ronda como tercera de grupo. El joven jugador ruso está siendo la sensación del campeonato. Lidera la tabla de goleadores y con la ayuda de otros compañeros como Yegor Rikov o Mikhail Sergachev pueden plantar cara a cualquier selección. El gran defecto de los rusos como suele ser habitual es su inconsistencia que le hace ser un espectáculo en muchas fases de los encuentros por otras donde pierden por completo la identidad. Precisamente su rival en cuartos es todo lo contrario, un conjunto sin figuras pero muy consistente y ordenado. Bonito enfrentamiento el deparan Dinamarca y en la siguiente fase.

Eslovaquia se clasifica un año más para la siguiente fase. Este año no ha demostrado el buen nivel del pasado año y la portería no ha estado a la misma altura que con Godla. De no haberse encontrado en el mismo grupo que Letonia, hubieran sido los últimos del grupo con toda seguridad. En la siguiente fase se enfrentarán a Suecia, una de la selecciones más sólidas, por lo que su viaje puede haber llegado a su fin.

Si hay una selección que sabía a que iba a este torneo era Letonia. Los letones iban a disfrutar, estar entre los mejores es un regalo... efímero, pero que han sabido aprovechar. Su nivel está muy por debajo del resto de selecciones y pese a que Finlandia no está haciendo un buen torneo, no deberían tener problemas para eliminar a los letones.