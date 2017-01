Malkin y Kane siguen haciendo historia

Google Plus

Evgeni Malkin, center de los Pittsburgh Penguins, se convirtió el pasado 27 de diciembre en el quinto jugador en toda la historia de la franquicia en superar los 800 puntos. Lo hizo en el encuentro que les enfrentaba a los New Jersey Devils, durante un power play en el que, tras una gran asistencia de Crosby, remató casi a puerta vacía poniendo, además, el empate en el marcador. Los Penguins se llevarían finalmente la victoria por 5-2, dando a Malkin tiempo para dar otra asistencia más.

“Crosby me da muchas asistencias,” comentaba Malkin sobre la jugada del gol. “Me da buenos pases y en ese power play sabía que me encontraría abierto. Sabía que me la devolvería.” Tras la victoria de anoche contra los Canadiens por 4-3 en la prórroga con gol de Malkin, el ruso se sitúa en los 803 puntos (311 goles y 492 asistencias) en toda su carrera. Desde que llegara a la NHL en 2006, tan solo ha vestido la camiseta de los Penguins, con los que lleva, a día de hoy, 682 partidos jugados. “El 800 es un buen número,” continúa el ruso. “Quiero más. Todos los días, todos los entrenamientos y todos los partidos quiero jugar duro y dar lo mejor de mí.”

Muy poco se habla de la gran temporada que está realizando Malkin. En 38 partidos ha marcado 16 goles y ha dado 27 asistencias para un total de 43 puntos. Es el líder de la NHL en puntos y el segundo en pases de gol. Gracias a su nivel de forma y al de Sidney Crosby (42 puntos), la otra gran estrella del equipo, Pittsburgh es el segundo mejor equipo de la Conferencia Este con 55 puntos (25-8-5), solo superados por los sorprendentes Columbus Blue Jackets, que con su victoria de anoche contra Minnesota suman su 15º triunfo seguido.

“Malkin es un gran jugador y 800 puntos son un montón en esta liga,” añadía el entrenador de los Penguins, Mike Sullivan. “Tiene la habilidad de sentenciar partidos. Creo que su nivel de juego toda esta temporada ha sido muy consistente en el power play y en el 5 contra 5, e independientemente de donde le pongamos. Encuentra formas de generar ataques.”

Antes que él ya lo hicieron Mario Lemieux (1723), Jaromir Jagr (1079) y Sidney Crosby (977). A nivel histórico en la liga, aún está muy abajo en la clasificación de puntos (157º), aunque apenas supera la treintena. Cuenta con dos Stanley Cups (2009 y 2016) y tres participaciones en el All-Star en su haber. Cuándo se le preguntó sobre lo que significaba para él llegar a los 800 puntos, su única respuesta fue: “Estoy mayor.”

Patrick Kane llega a los 700 puntos

Patrick Kane alcanzó el pasado 29 de diciembre la línea de los 700 puntos en una nueva victoria de su equipo, los Chicago Blackhawks, por 3-2 frente a los Nashville Predators. El delantero estadounidense aportó un gol y una asistencia. También ayudó la actuación de Crawford, que detuvo 36 tiros.

“Eso probablemente signifique que me hago viejo, y también que he jugado con muchos buenos jugadores a lo largo de mi carrera con los Blackhawks,” comentaba Kane a los medios en el vestuario tras el final del encuentro. “Un número muy chulo. Para ser honesto contigo, ni siquiera sabía que había llegado al 700 con ese gol. Me lo dijeron luego en el banquillo, y es genial alcanzar ese hito.”

Kane ha necesitado 697 partidos para alcanzar esa marca. Ha jugado en Chicago desde que llega a la liga en 2007, y ahora, a sus 28 años, es el líder de la franquicia junto a Jonathan Toews. Suma ya 262 goles y 438 asistencias, además de 3 Stanley Cups (2010,2013 y 2015) y 4 All Star Games disputados. Con sus 700 puntos empata con Kopitar en la 19º posición de jugadores en activo. El primero es Jagr, con 1891.

Kane con el puck de los 700 puntos | Twitter de los Blackhawks

El año pasado fue el líder en puntos de toda la liga (106), y, aunque este año sea muy difícil volver a alcanzar tal cifra, lo está haciendo realmente bien. Es el noveno en puntos (37) y el tercero en asistencias (26, empatado con Kessel y Hedman). Además, lleva 11 goles anotados. Los Chicago Blackhawks lideran la Conferencia Oeste con 51 puntos (23-11-5). El pasado jueves anunciaron la renovación hasta 2019, ya que el ruso lleva 38 puntos este año y se ha erigido como tercer mejor jugador de la franquicia tras Kane y Toews.