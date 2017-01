Jorge Alves debuta en la portería de Carolina con 37 años

Fuente: TSN.ca

Jorge Alves, encargado de material en los Carolina Hurricanes, debutó ayer en la portería de la franquicia tras salir al hielo con 8 segundos para finalizar el partido.

Cam Ward fue el titular en la noche del sábado ante los Tampa Bay Lightning y, ante la baja del suplente Eddie Lack, Alves tuvo la oportunidad de sentarse en el banquillo vestido con la equipación de Carolina tras haber firmado el sábado por la mañana un contrato profesional de prueba. Jorge tenía experiencia en las ligas menores de hockey pero nunca en la NHL, lo que pudo disfrutar hace dos noches con 37 años. Los Hurricanes perdían por 1-3 en Florida ante Tampa Bay y con el juego detenido a falta de 7.6 segundos, Alves pudo salir a patinar con el partido ya decidido.

“Es una sorpresa. Es increíble. Me estaba yendo hacia el túnel cuando oí mi nombre. Miré hacia atrás y estaba como, ‘¿qué?’. El entrenador me dijo, ‘Ponte la equipación’. Fue… espectacular. No lo podía creer”, declaró Jorge Alves tras el partido. No había mejor forma de terminar el 2016.

“Solo recuerdo bajar la vista al hielo y ver el puck en la esquina y decir, ‘Quédate en esa esquina’. Sí, fue espectacular. Aún es muy emocionante para mí”, afirmó.

Pese a su debut, en la previa del partido tuvo que desarrollar su tarea principal: cuidar el material del equipo. “No puedo saltarme los hábitos. Tengo un compromiso con el equipo y no lo iba a romper”, respondía el ‘goalie’ de Massachusetts tras el encuentro.

Los Hurricanes no están registrando una buena temporada. El equipo de North Carolina está sexto en la lucha por la Wild Card con 39 puntos, a 6 de los Flyers, que ocupan la última plaza que da derecho a la WC.

Sin duda, fue un 31 de diciembre de 2016 que quedará grabado a fuego en la mente de Jorge Alves. Quizá, los 8 segundos más emocionantes de su vida.