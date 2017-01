Ojo de gato: los Islanders mandan a Halak a la AHL

Google Plus

Los Islanders mandan a Halak a la AHL

Los New York Islanders llevan una temporada complicada, ocupando la penúltima posición de la Conferencia Este con 36 puntos (15-15-6). Esto ha provocado que Garth Snow, General Manager de la franquicia, haya tenido que empezar a tomar medidas y `cortar cabezas´.

Uno de los afectados es Jaroslav Halak, uno de los tres porteros que poseen los Islanders, y que ha sido asignado al filial de la franquicia en la AHL, los Bridgeport Sound Tigers, que van quintos en la división Atlántica con 34 puntos (17-14-0). “Estás siempre evaluando tu equipo, sin importar la posición,” comentaba Snow. “Ayudas al equipo como puedas para, quizás, conseguir un poco más de confianza, entrar en racha y ganar algunos partidos.”

Halak, de 31 años, ha disputado 21 partidos (6-8-5) esta temporada con los Islanders, con promedios de 90,4% de paradas y 3,23 goles recibidos, además de un shutout. Hasta ahora formaba parte de un sistema de tres porteros, junto a Thomas Greiss y Jean-Francois Berube, en el que el eslovaco ha estado en pista el 55% de los minutos totales.

“Thomas y J.F. han jugado bien este año,” continuaba Snow, “y con la lesión de uno de nuestros porteros de la AHL, Christopher Gibson, nuestra profundidad de banquillo se ha visto comprometida. Tenemos dos jóvenes porteros en los que creemos y varios más fuera jugando bien. Seguimos pensando que es un fuerte en nuestra organización.”

Halak, durante un partido con los Islanders | All Islanders

Halak fue sustituido en el segundo período de la derrota de los Islanders por 6-4 contra los Minnesota Wild el pasado jueves 29, después de encajar cuatro goles en 24 tiros, incluyendo tres en tan solo 1 minuto y 20 segundos. “Halak no estaba muy fino,” confesaba tras el partido Jack Capuano, técnico de los Islanders. “Ha permitido algunos goles fáciles y teníamos que remediarlo. Jugábamos contra un gran equipo y necesitábamos una buena actuación de Jaro, pero, honestamente… 4 goles de 24 tiros no van a solucionar nada. Le hemos puesto de titular en siete u ocho partidos seguidos y no hemos tenido mucho éxito.”

Greiss y Berube, futuro de los Islanders

Greiss, que está en 9-5-0 esta temporada, está parando el 92,3% de los tiros que recibe y encajando 2,45 tantos por encuentro. “Podría conseguir un par de partidos más,” comentó tras la asignación de Halak a la AHL. “Preocupado por lo mío, tengo que seguir entrenando y jugando lo mejor que pueda.”

Berube, por su parte, tan solo ha jugado 147 minutos este año hasta el momento (0-2-1), pero Snow ya le ha comentado que su tiempo en pista aumentará considerablemente. Promedia un 90,1% de paradas y 3,27 goles recibidos. “Apesta ver a alguien de su calibre en esa situación," opina Berube. “Es algo un poco duro para mí porque quiero jugar, pero, al mismo tiempo, él es un veterano aquí. Me ayudó mucho el año pasado cuando entré. Verle entrenar me hizo añadir varios trucos a mi juego. Definitivamente me ayudó a acostumbrarme a estar en la NHL y lo que hay que hacer para triunfar.”

Esta es la 12º temporada de Halak en la NHL. Desde que llegara a los Montreal Canadiens en 2006, ha pasado por los St. Louis Blues y los Washington Capitals antes de recalar en los New York Islanders el 1 de mayo de 2014. Tres semanas después, la franquicia le ofreció un contrato de cuatro años y 18 millones de dólares, que acaba el curso que viene. Halak tiene el récord histórico del equipo de más victorias consecutivas, con 11, además de más partidos ganados en una temporada, con 38 (2014-15).

Plata en la Copa del Mundo

El 8 de marzo de 2015 sufrió una lesión que le hizo perderse el resto de la temporada. Consiguió volver para septiembre para la Copa del Mundo de Toronto, donde vestía la camiseta del Team Europa, que, contra todo pronóstico, consiguió llegar a la final contra Canadá, perdiendo los dos encuentros muy ajustados. Halak jugó todos los minutos posibles (362) de su equipo, promediando un 94,15 de paradas (2º) y 2,15 goles encajados. Detuvo 209 de los 222 tiros que recibió en total, incluyendo un shutout de 35 paradas contra Estados Unidos.

Halak celebra el gol de oro contra Suecia | AP IMAGES

A finales de octubre, la franquicia intentó vender al guardameta eslovaco, ero ninguna franquicia se interesó por él. Ahora prácticamente lo regalan a cualquiera que sea capaz de hacerse cargo de pagarle 4,5 millones la próxima campaña. En los medios americanos sonaron los Edmonton Oilers como posible destino, ya que se rumorea que el entrenador, Todd McLellan, ha perdido la confianza en su portero suplente, Jonas Gustavsson, y necesitaría a alguien que le quite peso a Cam Talbot para que no juegue tantos partidos, ya que ha jugado 35 de los 41 partidos posibles. Halak sería el elemento perfecto para cubrir la portería para dar descanso a Talbot.

Trabajar duro y dar ejemplo

De momento Halak ya está entrenando con los Sound Tigers, y seguramente cuente con minutos muy pronto. A la lesión de Christopher Gibson se le suma ahora que los Islanders han reasignado a otro de los porteros de la plantilla, Eamon McAdam a los Missouri Mavericks (ECHL), muy poco después de anunciar lo de Halak. El guardameta restante es Stephon Williams, un joven de 23 años y 1,90 proveniente de Alaska y que este año ha disputado 17 partidos (ha perdido 12 de ellos), con un 89,2% de paradas y casi tres goles recibidos de media.

Halak no quiso comentar nada tras su primer entreno en la AHL en 9 años. “Ahora estoy aquí. Voy a intentar dar lo mejor de mí y ver cómo va.” Snow sigue creyendo que el eslovaco es un portero de calidad, pero que tiene que trabajar duro y dar un ejemplo en los Sound Tigers. “Llegar a la pista y ser el que más duro trabaje, tener una gran actitud, es algo en lo que no importa quién seas, en qué puesto juegues o que rol tengas dentro de la organización,” asegura el general manager. “No esperamos menos de Jaro en ese aspecto.”

El futuro de Jaroslav Halak es muy confuso, pero, seguramente, no sea vistiendo la camiseta de los Islanders.