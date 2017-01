Colorado reclama a Nieto y se plantea traspasar a Landeskog

Google Plus

El actual peor equipo de la NHL, los Colorado Avalanche, incorporaron a Matt Nieto a su disciplina. El jugador estadounidense de 24 años, había sido puesto en waivers por parte de su anterior conjunto, los San Jose Sharks, siendo reclamado por los Avs sin necesidad de desprenderse de ninguno de sus jugadores para llevar a cabo la adquisición. A final de curso se convertirá en agente libre restringido, además cuenta con un cap hit anual de $735.000.

Toda su carrera en los Sharks Nieto, se había ganado un puesto en los Sharks durante estás pasadas temporadas, pero la irrupción de Kevin Labanc y Timo Meyer le privaban de los minutos de los que antes disponía, habiendo jugado únicamente 16 partidos con un registro total de dos asistencias y ningún gol. En 221 partidos en la NHL (todos con San Jose), el delantero había sumado 28 goles y 42 asistencias, algunos de estos puntos en inferioridad, especialidad que Nieto domina bastante bien.

¿Landeskog traspasado?

No es ningún secreto que los Avalanche y más concretamente su General Manager, Joe Sakic, están muy descontentos con el rendimiento de algunos de sus jugadores más importantes. Entre ellos se encuentran Matt Duchene y Gabriel Landeskog, este último además es el capitán de la franquicia. Ambos están saliendo en infinidad de rumores sobre su posible marcha de Colorado pero los últimos días uno relacionado con el sueco parece que podría ser más que un rumor.

Varias webs habrían publicado que los Boston Bruins estarían muy interesados en mejorar su ala izquierda y el objetivo de hacer se con Landeskog no sería descabellado. Mientras, los Avs necesitan urgentemente mejorar la defensa, así pues, uno de los nombres que salen a la palestra es el de Brandon Carlo, joven defensor que está destacando en la retaguardia de Boston. Aun así, desde Massachussets no quieren oir hablar de dejar marchar a Carlo pero si de la llegada de Landeskog. El culebrón podría durar días o no finalizar nunca pero el interés de ambos conjuntos está allí.