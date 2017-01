Google Plus

The Highlight Zone - Semana 13 | Diego Nieto / VAVEL

Vancouver Canucks

Repiten en el primer puesto del top semanal los canadienses, a los que parece que el parón invernal y la poca entidad de los rivales de esta semana les ha venido bien. De cuatro partidos disputados, los Canucks se llevaron la victoria en tres, combinando una tremenda efectividad ofensiva con alguna buena actuación de Ryan Miller. Está por ver cuanto tiempo va a durar la racha de buen juego en uno de los equipos con más altibajos de toda la liga.

Washington Capitals

La primera aparición de los capitolinos en el top semanal de esta temporada coincide con la recuperación de su juego ofensivo, poco latente hasta la fecha y una de las razones de que los Caps fuesen una de las decepciones hasta el momento. Tres de tres durante la semana para el equipo liderado por Alex Ovechkin, incluida una victoria sobre Columbus Blue Jackets para cortar la increíble racha de dieciséis victorias consecutivas de los de Tortorella. ¿Será el despertar de la bestia esta semana para Washington?.

Montreal Canadiens

Tras otro rompedor inicio de temporada, los Habs, como también se llama al equipo de Montreal, habían desaparecido de los tops semanales. Esta semana, los tricolores han vuelto con fuerza y pese a ganar sus dos primeros encuentros semanales en el tiempo extra frente a Nashville Predators y Dallas Stars, eso les suministró la confianza necesaria para proseguir la racha y deshacerse con claridad de los prometedores Maple Leafs en la jornada de ayer.

Tampa Bay Lightning

Se confirman los problemas en defensa y en portería para el equipo de la ciudad de Tampa, que ve como esta semana es el más goleado de la liga tras dos severos correctivos frente a Winnipeg Jets y Nashville Predators.

Ottawa Senators

Después de gozar de seis días de descanso para afrontar su segundo partido seguido contra los Washington Capitals, los de la capital canadiense han sido incapaces de revertir su mala situación y acumulan ya cuatro partidos sin ganar.

Dallas Stars

Tres partidos seguidos sin conocer la victoria colocan a Dallas como uno de los peores equipos de la semana y cada día parece más claro que la potente ofensiva que equilibraba a una débil defensa, no está funcionando durante este año.

Michael Grabner (New York Rangers)

Tras superar un período complicado en los Toronto Maple Leafs donde su rendimiento no fue todo lo bueno que se esperaba de él, Michael Grabner recaló en los New York Rangers, rival directo del equipo en el que desempeñó su mejor hockey, los New York Islanders.

Volver a respirar el aire de la Gran Manzana le ha sentado de maravilla a Grabner, que parece haber asentado de nuevo su juego y se ha convertido en un jugador clave para los Rangers. Esta semana destacamos sus dos últimas actuaciones frente a los Philadelphia Flyers y los Columbus Blue Jackets, donde el experimentado jugador logró idénticos registros con dos goles y una asistencia en cada encuentro.