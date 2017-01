Gallagher, fuera 8 semanas por lesión

Google Plus

Gallagher se ha fracturado la mano izquierda | Fuente: CBC

Brendan Gallagher estará dos meses (ocho semanas) sin jugar por culpa de una fractura en la mano izquierda. La lesión se produjo el pasado miércoles 4 de enero en el encuentro que enfrentaba a los Montreal Canadiens contra los Dallas Stars. Al principio del tercer período, con el marcador empatado a 2, Shea Weber disparó un slap lejano que se encontró por medio a Gallagher, que estaba colocado esperando una refracción. El puck impactó contra su mano y el delantero de 24 años tuvo que abandonar la pista al momento para irse a la enfermería. Momentos después, Max Pacioretty marcaba para poner a Montreal por delante. Dallas empataría más tarde, pero los Canadiens se acabarían llevando el triunfo por 4-3 con el gol de oro.

Gallagher llevaba hasta el momento 18 puntos (6 goles y 12 asistencias) en 39 encuentros esta temporada. Tras superar durante tres años seguidos los 40 puntos, no parece que este año vuelva a alcanzar esa marca. Solo ha vestido la camiseta de Montreal desde su llegada a la NHL en 2012, con 20 años recién cumplidos. Ha disputado 299 partidos, anotado 83 goles y repartido 91 asistencias. Los Canadiens lideran la División Atlántica y son cuartos en la Conferencia Este, con 56 puntos (25-9-6).

El delantero canadiense ya se perdió 29 partidos la pasada campaña después de fracturarse dos dedos de la mano izquierda bloqueando un tiro durante un partido contra los New York Islanders el 22 de noviembre de 2015. “Obviamente nos sentimos muy mal por él, dos años seguidos,” comentaba el miércoles Max Pacioretty, capitán de la franquicia. “Pero está en buenas manos, así que esperamos tenerle de vuelta lo antes posibles.” Como dato curioso, Gallagher es el 20º jugador al que Shea Weber lesiona a lo largo de su carrera, según una lista que recopilaron los fans de Nashville Predators, su anterior equipo.

Sitio para los jóvenes

Scherbak durante un entreno con Montreal | Eyes on the prize

La baja de Gallagher, a pesar de todo, abre ahora las puertas de los Canadiens a una de las mejores promesas de la franquicia en la NHL: Nikita Scherbak. Montreal le ha vuelto a reclutar proveniente de los St. John’s Ice Caps de la AHL. Fue elegido en la 24º posición del Draft de 2012. Esta temporada lleva 20 puntos en 27 partidos con los Ice Caps. Se estrenó con gol ante Toronto el sábado. También llamaron a otro delantero, Sven Andrighetto.

“Tenemos buenos jugadores dando un paso adelante,” continuó Pacioretty. “También chicos que van a tener una oportunidad ahora para avanzar y marcar la diferencia, especialmente con Brendan siendo un jugador ofensivo. Algunos tendrán que coger más responsabilidades en ataque. Es una buena oportunidad para que los chicos adquieran importancia, aunque esperamos que los lesionados vuelvan.” Gallagher se une a la larga lista de lesionados de los Montreal Canadiens, junto a Alex Galchenyuk, David Desharnais, Andrew Shaw y Andrei Markov.

Tanto Galchenyuk (rodilla) como Markov (lower body) volvieron a los entrenamientos el pasado viernes, aunque con camisetas de no-contacto. “Estuvo bien estar de vuelta con los chicos, salir ahí fuera y patinar, y no patinar por tu cuenta,” aseguraba Galchenyuk, que se había perdido 14 partidos. “Sigo sintiendo que me faltan algunas cosas, y ahora es solo trabajar en las cosas que he estado haciendo antes, transiciones y control de puck. La rodilla está genial por ahora, aunque sea el primer día, pero, definitivamente, estamos cerca.”