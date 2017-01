Plekanec, con opciones de ser traspasado

Google Plus

Fuente: NHL.com

La mala temporada de Tomas Plekanec, unido a lo regular que acabó la anterior, podría desembocar en una salida del jugador checo al final de la presente campaña. El principal objetivo de la franquicia es ganar la Stanley Cup y para ello deberá contar con una plantilla que pueda dar el máximo y aportar positivamente al equipo. Desgraciadamente, Plekanec no está mostrando el nivel necesario para cumplir esos dos requisitos.

Si el ‘center’ de la República Checa no logra subir la calidad de juego que está mostrando actualmente podría salir de Montreal, incluso antes de que finalizara la temporada. Según el periodista de Sportsnet Canadá, Nyck Kypreos, “hay un sensación de que si Plekanec no se reengancha podría estar disponible para el mercado de fichajes”.

Las estadísticas lo dicen todo: 3 goles y 14 asistencias en 40 partidos. Además, su porcentaje de tiro está en 4,4 %, el peor registro a lo largo de sus 12 años de carrera. Por otro lado, promedia menos de dos lanzamientos por partido, algo inédito en él desde que llegó a la NHL en 2001 en la tercera ronda del draft. La única parte positiva: los faceoffs. Hasta el momento ha ganado el 50,2 % de los que ha disputado, una muy buena marca.

Algo no funciona en el jugador checo y los Canadiens, si bien se están viendo afectados por las lesiones, necesitan que los “sanos” aporten el 120%. Aún resta un año de contrato (6 millones) entre el deportista y el equipo aunque ya se rumorea sobre algunas franquicias que se beneficiarían con la inclusión de Plekanec en su ‘roster’.

Por un lado, los Edmonton Oilers, es decir, el ‘center’ checo no saldría de Canadá. Jordan Eberle sería la moneda de cambio en este caso. El ala derecha de Regina no está haciendo buenos números esta campaña (sus peores desde su temporada de rookie) por lo que sería un interesante intercambio entre ambos equipos. De todas formas, es posible que algún jugador más acompañara a Plekanec y recalara en Edmonton. El checo encajaría perfectamente en la posición de ‘center’ defensivo, una zona a mejorar por los de Alberta.

Los St. Louis Blues serían otros interesados. Con Patrik Berglund con pocas opciones de renovar, Plekanec sería el recambio ideal. El fichaje podría llevarse a cabo una vez acabara la temporada, donde Berglund sería agente libre, aunque también se podría realizar antes de que finalice la misma. Ambos jugadores presentan características similares por lo que, incluso, los dos podrían conformar una excelente pareja defensiva si Patrik no acaba abandonando la franquicia de Missouri.

Por último, los Nashville Predators. Si bien la temporada de los de Tennessee no está a la altura de lo esperado, aún no hay nada decidido. Ryan Johansen y Mike Fisher, los ‘center’ titulares, no están rindiendo como se preveía y esto podría acarrear que los ‘Preds’ buscarán soluciones antes de que fuera demasiado tarde.

Las últimas semanas han sido de pleno trabajo para la enfermería de Montréal, que ha visto como varios jugadores se lesionaban en muy poco tiempo. Aún así, en su último viaje de 7 partidos fuera de casa, la franquicia ha respondido con un gran 4-1-2, lo que le permite seguir liderando la división atlántica.

Galchenyuk, Desharnais, Andrew Shaw, Andrei Markov, Greg Pateryn, Paul Byron y Brendan Gallagher son los que conforman la actual lista de lesionados de los Canadiens. Michel Terrien, actual entrenador de Montréal, ha tenido que echar mano de los jugadores más jóvenes e inexperimentados del equipo aunque, por el momento, le está saliendo muy bien la jugada.