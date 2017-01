La  NHL hace publicas las listas para el All-Star 2017 de Los Ángeles

Google Plus

Los 40 jugadores seleccionados por la NHL se unirán a los 4 capitanes que fueron elegidos por los aficionados, para participar en el All-Star 2017, los días 28 y 29 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

El 28 de enero a las 07:00PM-ET (01:00 Hora España) se celebrará el “NHL All-Star Skills Competition” donde se podrá ver la competición de habilidades entre los mejores jugadores de la NHL realizando habilidades como patinador más rápido, precisión de tiro, el disparo más difícil, Shootouts…

EL 29 de enero a las 03:30PM-ET (21:30 Hora España) se celebrará el partido del All-Star.

Cada División estará representada por seis Delanteros, tres Defensas y dos Porteros. Los equipos competirán entre ellos el sábado en las competiciones de habilidades para luego verse las caras en los partidos de semifinales del domingo. Los ganadores de los partidos de las semifinales se enfrentaran en la gran final por hacerse con el All-Star 2017. Cada partido se jugará en el formato de 3 a 3 con dos partes de 10 minutos cada una.

Campeón All-Star 2016 División del Pacífico

El campeón del All-Star de 2016 que se disputó en Nashville fue la División del Pacífico tras derrotar a la División Central en semifinales 9-6 y en la final a la División del Atlántico por 1-0.

En las listas de los 40 jugadores destacan la presencia de los dos jugadores que lideran la clasificación de los Rookies de esta temporada con 21 goles cada uno, el Ala-Derecha de los Winnipeg Jets, Patrik Laine y el Delantero Centro de los Toronto Maple Leafs, Auston Matthews.

ENTRENADORES Y CAPITANES

Los cuatro entrenadores para esta edición del All-Star serán, Peter DeBoer de los San José Sharks, de la División del Pacífico, John Tortorella de los Columbus Blue Jackets, de la División Metropolitana, Bruce Boudreau de los Minnesota Wild, de la División Central y Michel Therrien de los Montreal Canadiens, de la División Atlántica.

Los capitanes serán, Connor McDavid Delantero Centro de los Edmonton Oilers, de la División del Pacífico, actual líder de la liga con 41 puntos. Sidney Crosby el Delantero Centro de los Pittsburgh Penguins, de la División Metropolitana y actual líder de los goleadores de la liga con 26 goles anotados. PK Subban Defensa de los los Nashville Predators, de la División Central, aunque lleva sin jugar desde el 15 de diciembre por una lesión en la parte superior del cuerpo. Carey Price Portero de los Montreal Canadiens, de la División Atlántica, que está de vuelta tras su larga lesión de la temporada pasada y que en esta lleva (20-6-4), con un promedio de 2,12 goles en contra y un porcentaje de paradas de 0.928.

LISTAS COMPLETAS DE LOS EQUIPOS

División del Pacífico

Delanteros

Connor McDavid, Edmonton Oilers (C)

Jeff Carter, Los Angeles Kings

Johnny Gaudreau, Calgary Flames

Bo Horvat, Vancouver Canucks

Ryan Kesler, Anaheim Ducks

Joe Pavelski, San Jose Sharks

Defensas

Brent Burns, San Jose Sharks

Drew Doughty, Los Angeles Kings

Cam Fowler, Anaheim Ducks

Porteros

Martin Jones, San Jose Sharks

Mike Smith, Arizona Coyotes

División Metropolitana

Delanteros

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins (C)

Taylor Hall, New Jersey Devils

Evgeni Malkin, Pittsburgh Penguins

Alex Ovechkin, Washington Capitals

Wayne Simmonds, Philadelphia Flyers

John Tavares, New York Islanders

Defensas

Justin Faulk, Carolina Hurricanes

Seth Jones, Columbus Blue Jackets

Ryan McDonagh, New York Rangers

Porteros

Sergei Bobrovsky, Columbus Blue Jackets

Braden Holtby, Washington Capitals

División Central

Delanteros

Patrick Kane, Chicago Blackhawks

Patrik Laine, Winnipeg Jets

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Tyler Seguin, Dallas Stars

Vladimir Tarasenko, St. Louis Blues

Jonathan Toews, Chicago Blackhawks

Defensas

P.K. Subban, Nashville Predators (C)

Duncan Keith, Chicago Blackhawks

Ryan Suter, Minnesota Wild

Porteros

Corey Crawford, Chicago Blackhawks

Devan Dubnyk, Minnesota Wild

División Atlántica

Delanteros

Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning

Brad Marchand, Boston Bruins

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

Frans Nielsen, Detroit Red Wings

Kyle Okposo, Buffalo Sabres

Vincent Trocheck, Florida Panthers

Defensas

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Ottawa Senators

Shea Weber, Montreal Canadiens

Porteros

Carey Price, Montreal Canadiens (C)

Tuukka Rask, Boston Bruins