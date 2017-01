Tampa retira el #26 de St Louis en un emotivo homenaje

Martin St Louis junto a su familia | Foto: nhl.com

Martin St Louis y su familia vivieron un emotivo acto previo al partido que disputaban Tampa y Columbus. El delantero vio como el jersey que portaba su número y su nombre ascendía poco a poco hasta lo más alto del Amalie Arena. St Louis es uno de los jugadores más influyentes de la franquicia siendo el líder en asistencias (588), puntos (953), goles en desventaja (28), y hattricks (8) entre otras hazañas. St Louis fue pieza clave de la franquicia en la consecución de su primera Stanley Cup en 2004. Martin St. Louis se convirtió en el primer jugador en la historia de los Bolts en tener su número retirado por el equipo.

nhl.com

Martin St. Louis se convirtió en el primer jugador en la historia de los Bolts en tener su número retirado por el equipo Fue una noche realmente especial en Tampa, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la relación de St. Louis con la organización no fue idílica, especialmente con Steve Yzerman y la gerencia de la organización. Esta tensa relación empeoró durante su última temporada con el club y el jugador fue enviado a los New York Rangers, donde pasó el último año y medio de su carrera.

nhl.com

Una ceremonia muy emotiva. Muchos fueron los que participaron y tuvieron palabras para el número #26 como Tortorella, Steven Stamkos , GM Steve Yzerman, el dueño de la franquicia Jeff Vinik y el Comisionado de la NHL Gary Bettman. Pero llegaba el momento de Marty. St. Louis quiso dar las gracias amigos, familiares y compañeros de equipo, pero sobre todo a una persona muy especial e importante para él, su madre, quien lamentablemente perdía la vida repentinamente en 2014. Marty muy emocionado compartía con todos los presentes como su madre lo empujó a ser lo que es en la NHL. "Ella era mi mayor fan y animadora. Creía en mí incluso cuando yo no lo hacía. Sé que ella está con nosotros esta noche, orgullosa y mostrando una leve sonrisa. Cuando era pequeño siempre me decía: 'Muéstreles Marty, muéstreles'. Bueno, mamá, creo que lo hice”. No hubo un alma en todo el Amalie al que no se le encogiese el corazón tras las palabras del jugador.

Vídeo de la ceremonia