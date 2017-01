El club de los no drafteados

Google Plus

El nivel que Panarin está demostrando en la NHL es impresionante pese a nunca ser drafteado. (NHL.com)

El pasado viernes se celebró en Tampa Bay un homenaje a Martin St-Louis, un jugador que dejó una huella imborrable en la franquicia de Florida. Los Lightning retiraron el número 26 que portó durante su carrera, en la que ganó la Stanley Cup, anotó 400 tantos y sumó más de 1000 puntos.

A pesar de tan increíble carrera, cuesta creer que St-Louis no fuera drafteado. El joven Martin nunca oyó su nombre en la ceremonia de selección pero dejó grandes actuaciones sobre el hielo y buenos recuerdos en la hinchada de Tampa. Es cierto que historias como estas no son comunes pero siempre hay jugadores no drafteados que cuajan buenas temporadas. Ahora mismo, hay más 100 efectivos patinando sin haber escuchado su nombre el día del draft y algunos están teniendo enormes actuaciones. Estos son los cinco que más destacan:

1. Conor Sheary, Pittsburgh Penguins

Sheary estudió y jugó en la Universidad de Massachusetts. Pese a ser un buen jugador nadie pensó que pudiera llegar a ser tan relevante como lo está siendo para los Penguins. En la temporada 2014-15 Sheary acabó con 20 goles y 45 puntos firmando una buena campaña con los Wilkes-Berre/Scranton Penguins, la franquicia de la AHL afiliada a los Pittsburgh Penguins, que le permitió conseguir su oportunidad en la NHL.

En 34 partidos esta temporada, Sheary ya suma 11 goles y 25 puntos y está siendo un buen jugador con el cuenta la franquicia de Pennsylvania.

2. Jonathan Marchessault, Florida Panthers

Marchessault es una de las sensaciones de la temporada. Firmó en la off-season un contrato de dos años por un total de 1,5 millones de dólares. La franquicia de Florida pretendía que fuera un buen jugador para llenar alguna de sus últimas dos líneas pero, por contra, Marchessault está siendo importante en las primera líneas de los Panthers. En 37 partidos, Jonathan ha sumado 12 goles y 26 puntos.

3. Torey Krug, Boston Bruins

Krug es uno de los defensas más pequeños de la liga pero su tamaño no le ha impedido convertirse en uno de los defensores más dominantes del equipo de Massachusetts. Ningún defensa de los Bruins ha conseguido ni la mitad de puntos que Krug ha acumulado esta temporada.

Torey Krug ha sumado 28 puntos y cuatro goles en los casi 22 minutos que juega de media por partido. Números sorprendentes que le avalan como un gran defensor pese a nunca ser drafteado.

4. Mats Zuccarello, New York Rangers

Zuccarello tuvo el placer de jugar con St-Louis y aprendió algunas cosas de él. El ala de los Rangers ha conseguido establecerse en la liga y se le tiene como un gran jugador y es respetado por todos.

Zuccarello llegó a la NHL a través de la Liga de Suecia, la SHL, tras dos grandes campañas el la Liga de Noruega. Tras un 'temporadón' de 61 puntos en la temporada 2015-16, Zuccarello persigue su récord personal tras sumar 31 puntos en 43 partidos este año.

5. Artemi Panarin, Chicago Blackhawks

Panarin ha sumado 42 puntos en 45 partidos firmando unos números impresionantes si tenemos en cuenta que nadie apostó por él en el draft. Panarin jugó en la KHL, la liga rusa, con San Petersburgo después de dejar grandes temporadas en el Vityaz Chekhov. En San Petersburgo cambió su carrera tras empezar a anotar con avaricia y acabar con 46 goles y 103 puntos en los 108 partidos que jugó con el conjunto ruso.

Panarin fue fichado por los Blackhawks en la temporada 2015-16 y el ruso no ha decepcionado. 30 goles y 77 puntos en su primera temporada le avalaron para seguir este año en el conjunto de Chicago y esta temporada va en camino de seguir construyendo una gran carrera.