Ojo de gato: Grandes porteros que no jugarán el All Star Game

Ya se conocen los jugadores que jugarán este año el All Star Game 2017. La ubicación del evento será el famoso Staples Center de Los Ángeles, durante el fin de semana del 28 y 29 de enero. Lo jugarán cuatro equipos conformados por las cuatro divisiones que dividen la liga: la Atlántica, la Central, la Metropolitana y la Pacífica. Los aficionados han sido, un año más, los encargados de votar a los mejores jugadores de la liga para que jueguen este gran partido que se celebra desde 1947 y que cumple su 70 aniversario.

El formato volverá a ser el de 3x3, el cual dificulta el trabajo para los porteros, que se pueden ver desbordados por tiros desde todos lados, ya que el paso de cinco a tres jugadores proporciona más espacio de maniobra y jugadas más trabajadas a la hora de llegar al área rival. Cada división cuenta con dos porteros elegidos por los aficionados, pero, como siempre, es muy complicado elegir a los adecuados ante la alta calidad que tienen la mayoría que juega en esta liga. Hay que echar un vistazo a los que se han quedado a las puertas de ir.

División Atlántica

Los guardametas elegidos entre los equipos de Florida y del Noroeste de América han sido Carey Price (Montreal Canadiens) y Tukka Rask (Boston Bruins). No era ninguna sorpresa que eran los mejores candidatos para asistir al All Star Game, pero hay varios nombres que han sonado mucho en lo que llevan de temporada. Aquí los mejores porteros de esta división que no van:

Jimmy Howard (Detroit Red Wings)

El guardameta estadounidense estaba realizando, posiblemente, la mejor temporada de su carrera. Tan solo hay que ver sus números: 93,4% de paradas (2º), 1,96 goles (2º) y 1 shutout. Este verano decidió cambiar su estilo de juego a uno más pausado y le ha funcionado. Pero, aparte de los malos resultados conseguidos en los escasos 15 partidos (5-7-1) que ha disputado, a finales de diciembre se lesionó la rodilla y es muy probable que no llegara al All Star en buenas condiciones. Aparte, su equipo va penúltimo en la División Atlántica.

Roberto Luongo (Florida Panthers)

Luongo vive una segunda juventud | NHL.com

Luongo es como el vino. Mejora con los años. En abril cumple 38 y esta es su decimoséptima temporada en la NHL. Los Panthers aún mantienen un récord positivo (20-18-8) gracias a sus actuaciones. En los 30 encuentros (13-12-5) que ha jugado, ha tenido un 92% de paradas y 2,45 goles encajados. Tiene una forma física que muchos otros querrían tener a su edad. Ha superado los 35 tiros recibidos en 11 ocasiones, incluyendo una victoria contra los Senators en la que detuvo 39 de los 40 tiros que le dispararon.

El canadiense ya ha disputado 4 All Star Games, pero su retirada se ve cada vez más cerca y no estaría mal que la liga le proporcionara un homenaje dándole más apoyo en las votaciones como se hizo con John Scott el año pasado.

Frederick Andersen (Toronto Maple Leafs)

Hizo lo mejor yéndose a Toronto y dejando los Ducks. En los Maple Leafs es el titular indiscutible y ha jugado 35 de los 42 partidos posibles esta temporada. Gracias a su llegada, la franquicia canadiense tiene muchas opciones de visitar los playoffs y ya ha tenido que hacer gestiones para conseguir porteros de calidad que le sepan suplir y darle descanso para la pretemporada. Promedia un 91,8% de paradas y 2,68 goles. También es de los pocos con más de 2.000 minutos jugados. Desde que llegara a la NHL en 2013, no ha participado aún en un All Star Game.

Andrei Vasilevskiy (Tampa Bay Lightning)

Grandes fueron las actuaciones del ruso los pasados playoffs, supliendo perfectamente la lesión de Ben Bishop y a punto estuvo de dar el pase a las Finales a Tampa, pero perdieron en el séptimo partido contra los Penguins. Este año le renovaron el contrato y disfrutó de muchos más minutos que de costumbre. Tuvo un gran comienzo de curso, incluso con varios partidos en los que dejó la portería a cero.

A finales de diciembre, Ben Bishop volvió a lesionarse (volvió a jugar esta semana), y era el momento de que Vasilevskiy demostrara que puede ser titular, pero no ha sido capaz de destacar, por lo que las dudas sobre quien juega siguen en Tampa. El ruso promedia un flojo 90,6% de paradas y 2,93 goles recibidos. Aún le queda experiencia que adquirir para terminar de convencer a la NHL de que es un gran portero.

División Central

Corey Crawford (Chicago Blackhawks) y Devan Dubnyk (Minnesota Wild) han destacado por encima del resto y eran los favoritos para acudir. Tan solo otro portero de la división se les acerca en calidad este año.

Pekka Rinne (Nashville Predators)

Pekka Rinne se ha quedado a las puertas dle All Star | NHL.com

Ya le quitó el puesto a Crawford en el All Star Game del año pasado, pero seguramente fuera porque Nashville fue la sede del evento y los fans se volcaron en apoyar a su guardameta titular. El principal motivo por el cual el finlandés no va este año sea que van cuartos en la división, ya que Rinne supera en porcentaje de paradas (92,1%) y goles encajados (2,36) a Crawford.

Ha sido muy regular este año y ha conseguido victorias sufridas en los últimos minutos de los partidos para su equipo, y sus 34 años no se notan nada. Los Predators dependen mucho de él, dándole el puesto de titular en 34 de los 44 partidos que han disputado hasta la fecha, y eso le ha pasado factura a la hora de tener un buen récord (16-12-6), peor que el de Crawford (17-10-3). Posdata: Solo hablo de Crawford porque Dubnyk este año es inalcanzable por cualquier otro portero de la liga, literalmente).

Mención especial: Scott Darling (Chicago Blackhawks)

El portero suplente de los Chicago Blackhawks podría ser el titular de cualquier equipo de la NHL y seguiría parando igual de bien, pero le ha tocado Chicago y estar a la sombra de Crawford, que ha demostrado estar en la élite de la liga estos últimos años. Darling se sale cada vez que le dan minutos, y la franquicia le ha dado bastante más importancia esta temporada. Ha jugado en 20 ocasiones hasta la fecha, 17 de ellas como titular (11-4-2), y su 92,4% de paradas es el séptimo mejor de la competición. Encaja 2,34 goles por partido y es capaz de mover su 1,98m de estatura por el hielo como una pluma. Aún tiene que pulir ciertas cosas, ya que ha recibido 3 o más goles en la mitad de los encuentros disputados. Pero va por el buen camino.

División Metropolitana

Tampoco había muchas dudas sobre quien iría en esta división, y los elegidos fueron Sergei Bobrovsky (Columbus Blue Jackets) y Braden Holtby (Washington Capitals), pero varios nombres importantes se han quedado sin acudir al All Star.

Matt Murray (Pittsburgh Penguins)

Las lesiones lastraron su comienzo de temporada, y la buena forma de Fleury provocó que no haya jugado todos los partidos que se esperaba. Sigue siendo el mismo Murray que dio la Stanley Cup a los Penguins el año pasado, y sus estadísticas así lo demuestran: 14-4-1, 91,6% de paradas y 2,53 goles encajados, pero se queda muy lejos del nivel al que están jugando Holtby y Bobrovsky.

Cory Schneider (New Jersey Devils)

Muchos expertos le daban el puesto por delante de Holtby, pero los Devils pasan por un mal momento y es, en parte, por las malas actuaciones de Schneider. El guardameta estadounidense ha jugado 35 partidos (14-14-7) y, a pesar de las etiquetas que le situaban como uno de los mejores porteros de la liga, no ha sabido dominar el juego y ha recibido muchos goles. Ha encajado de 3 a 5 goles en 19 ocasiones, y promedia 2,69. Su 91% de paradas es el peor de su carrera (con permiso de su año rookie). Tiene calidad de sobra para ser de los mejores, y en Nueva Jersey le dan todos los minutos que quiere, pero el All Star se le resiste. Ya se verá si los Devils son capaces de remontar su mal momento y llegar a jugar la postemporada.

Henrik Lundqvist (New York Rangers)

Lundqvist despeja un tiro con el blocker | NHL.com

Si hay alguien que tendría que haber ido por popularidad ese es `el Rey´, pero los fans de la NHL parece que son mucho más críticos que en otros deportes. Los mejores años de Lundqvist ya terminaron, y se encuentra en ese delicado proceso por el que pasa una leyenda de relegar el puesto a sus sucesores, Antti Raanta en su caso. El sueco, que ya ha jugado 3 All Stars, promedia, a sus 34 años, un 90,2% de paradas y 2,89 goles encajados. La pasada noche recibió 7 goles por parte de los Dallas Stars.

División Pacífica

Los dos puestos de la portería de la División Pacífica han sido para Martin Jones (San José Sharks) y, contra todo pronóstico, para Mike Smith (Arizona Coyotes), que se ha mostrado agradecido por la consideración que han tenido los fans con su trabajo.

“Cuando logras algo como esto, echas la vista atrás a toda tu carrera y lo que has hecho, por lo que realmente apreciaré el momento,” dijo Smith tras enterarse de su elección. “Creo que es algo que de pequeño piensas jugar, y ahora que finalmente está aquí voy a disfrutar del momento y traer a mi familia y mis hijos. Estoy seguro de que todos pasaremos un buen rato allí.”

A pesar de que ni sus números (91,8% en paradas y 2,84 goles encajados) ni sus victorias (solo 8 en 26 partidos) no son muy destacados, si lo son sus grandes actuaciones, ya que los Coyotes no tienen una gran defensa y la mayor parte del trabajo la ha tenido que asumir él. Ha recibido más de 40 tiros en seis ocasiones, incluyendo una derrota en los penaltis contra los Columbus Blue Jackets en la que Smith detuvo 58 de los 60 lanzamientos que recibió. Jugará su primer All Star Game con casi 35 años.

Sin embargo, su elección ha dejado fuera del evento a varios porteros que tenían méritos suficientes para merecérselo más que Mike Smith.

Peter Budaj (Los Ángeles Kings)

Budaj, durante un partido con los Kings | NHL.com

Era de esperar que Budaj asistiera al All Star Game, ya que el evento se celebra en la ciudad donde reside su equipo, pero no pudo ser. Tras toda una carrera de secundario, la lesión de Jonathan Quick en el primer partido de la temporada le ha dado al checo la oportunidad de consagrarse como un gran portero. Ha disputado 38 de 44 encuentros posibles, con un 20-12-3, 91,7% de paradas y 2,09 goles recibidos. Es el mejor momento de su carrera profesional, y hubiera sido mejor aún si lo remata con un All Star, pero la franquicia no está jugando al nivel esperado y el trabajo de Budaj ha quedado en segundo plano.

Cam Talbot (Edmonton Oilers)

Talbot era de los más favoritos, junto a Martin Jones, para ir al All Star este año. Es el segundo de la liga (empatado con Dubnyk) con más victorias (23), aparte del portero que más minutos ha permanecido en el hielo hasta la fecha esta temporada, con 2458:48. El siguiente es Jones, con 200 minutos menos. Edmonton le ha dado a Talbot todo el peso de su portería, ya que, según rumores, el entrenador no confía en el portero suplente, Gustavsson. Talbot carga con todo y promedia un buen 91,8% de paradas y 2,42 goles recibidos. Lo hace muy bien para llevar solo tres años en la NHL, pero los fans no le han dado el reconocimiento que merece. Los Oilers son segundos en su división.