Los Bruins se enrachan negativamente

Fuente: NHL.com

Los Bruins están en el peor momento de su temporada. Claude Julien está siendo muy cuestionado en el banquillo, el equipo no está obteniendo buenos resultados, el juego empieza a preocupar y el puesto de playoffs comienza a peligrar. Afortunadamente, no está todo perdido y aún resta algo menos de la mitad de la temporada para que la franquicia de Massachusetts revierta positivamente su situación.

Los ‘osos pardos’ de Boston se están durmiendo. Prueba de ello es su último encuentro en Pittsburgh, donde perdían por 2-1 tras dos periodos y, nada más comenzar los últimos 20 minutos, encajaron tres goles por parte de los Penguins en menos de tres minutos. Un auténtico desastre.

Los Bruins lideran la NHL en posesión de pastilla Boston continúa liderando la NHL en posesión de la pastilla y, frente a los ‘Pens’, bombardearon a Matt Murray con hasta 45 lanzamientos, incluyendo 22 en el segundo periodo. El portero del conjunto de Pennsylvania solo permitió un tanto. Entonces, ¿dónde está el problema? Fácil. La defensa está floja. Ha permitido 18 goles en cuatro partidos, incluyendo la remontada (6-5) de los Red Wings el pasado miércoles –tres goles abajo Detroit–y una bochornosa derrota por 4-0 en el TD Garden frente a los Islanders, uno de los peores clasificados de toda la liga.

La zaga no es el único problema. El ataque está casi peor. No anotar un gol en tu propio pabellón ante el 25º conjunto de la NHL (Islanders) es sinónimo de problemas. Además, el viernes, los Bruins salieron derrotados por 1-0 ante los Blackhawks. Poco más se puede añadir a eso. Asimismo, las lesiones están respetando poco a los pupilos de Claude Julien en esta última semana, donde hasta tres jugadores han salido golpeados. En este apartado cabe destacar la baja del arquero Tuukka Rask, titular del equipo y que se retiró en el segundo periodo frente a Pittsburgh, cuando el marcador aún iba 2-1. De todas formas, se espera que regrese para el próximo partido. Kevan y Colin Miller también se encuentran en la enfermería.

Tras la dolorosa derrota ante Chicago por la mínima el sábado, el técnico de los Bruins declaró que no tiene intención de bajarse del barco, que quiere continuar con el proyecto. “Este es un equipo que necesita 20 tíos que vayan a ganar. No tenemos suficiente talento para pensar que podemos escaparnos con un partido mediocre”, declaraba el entrenador al Boston Globe. Por su parte, el centerman Patrice Bergeron, comentó a la cadena local CSNNE que “ahora mismo confiamos todos en Claude, todos queremos estar aquí y jugar para él. Si [salvar el puesto de Julien] es la motivación extra que necesitamos para los partidos, bienvenido sea”. Por último, agregó que “todos somos profesionales y estamos aquí para ganar partidos de hockey. Ya he dicho esto antes, he estado con Claude 10 años y es un tío en el que creo y con el que quiero jugar”.

Aun en posiciones de playoffs Pese a los cuatro derrotas seguidas y los ocho puntos de 22 que ha sumado el conjunto de los ‘osos pardos’ en enero, la franquicia se mantiene tercera en la división atlántica con una marca de 23-21-6, sumando así un total de 52 unidades. Los Maple Leafs acechan en el cuarto puesto con 51 puntos y, si Toronto superara a Boston, los Bruins quedarán fuera hasta de Wild Card.

Esta semana, los de Claude Julien volverán a jugar ante los Red Wings y los Penguins aunque, esta vez, lo harán en el TD Garden. Cerrarán el mes en Tampa Bay, enfrentándose a los Lightning.