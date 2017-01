Las Vegas Golden Knights anunciarán su primer entrenador en breve

Google Plus

Foto vía: Getty

El propietario Bill Foley sigue en una nube. La persona que ha conseguido llevar el deporte profesional (de primer nivel) a la ciudad del pecado, el gran mercado que siempre las 4 grandes Majors han "marginado" por el riesgo al juego de las apuestas, ha comentado que en pocas semanas anunciará su primer entrenador. Después de conseguir que la mejor liga de hockey del mundo abra franquicia en Las Vegas, el logo y nombre con el cual será reconocida (no sin polémicas de por medio con las patentes de EE.UU) ahora sólo falta la parte más importante para que se ponga a funcionar: plantilla (Vía Draft de Expansión) y cuerpo técnico.

Bill Foley ha comentado que existe un 50%-50% de anunciarlo antes que termine la temporada regular o como muy tarde con los Playoffs recién comenzados. De momento sobre el nombre que será el primer técnico en la historia de los Golden Knights, no se sabe nada, porque no hay una lista de nombres medianamente oficial o una fuerte rumorología sobre alguien en concreto. Quizás desde los encargados de la nueva franquicia, prefieren esperar al final de la temporada regular para poder negociar con técnicos experimentados que dejen sus actuales cargos por los resultados no cumplidos, así poder disponer de una lista más amplia respecto a la lista de posibles candidatos que puedan manejar actualmente.

El otro punto a tener en cuenta respecto al Trade Deadline que termina en apenas un mes y el próximo periodo de la agencia libre de este verano, es quién se puede mover o los próximos fichajes con el Draft de Expansión a la vuelta de esquina, por lo que esta temporada los General Manager de la NHL, van a tener un duro trabajo para recomponer sus plantillas para la próxima temporada o para conseguir buenos jugadores en próximos días para reforzarse para los Playoffs. Las Vegas Golden Knights pueden llegar a ser afortunados y conseguir para la temporada inaugural una plantilla bastante competitiva y más si lo comparamos a las primeras plantillas que tuvieron Columbus Blue Jackets o los Minnesota Wild, como las últimas franquicias que entraron en la NHL con el método de Draft de Expansión.