Hartford tiende la mano a los Isles

El Barclays Center podría quedarse sin Hockey | Foto: cbslocal.com

No está siendo una temporada fácil para los New York Islanders, y es que los Isles no levantan cabeza desde que cambió Long Island por Brooklyn. Han sufrido serias críticas por la poca capacidad del Barclays center (es el segundo pabellón con menos capacidad de la NHL), seguido por los problemas iniciales para mantener un hielo de garantías así como del traslado de sus seguidores. El contrato con Barclays Center finaliza al término de la próxima temporada y salvo sorpresa, la franquicia se moverá nuevamente.

Una opción que ha salido a la palestra hace pocos días es la de Hartford. El gobernador de Connecticut Dan Malloy y el Alcaldede Harfotd Lucas Bronin han hecho llegar a los propietarios de la franquicia neoyorquina una carta que decía: "Nos ha llegado los rumores de que los Isles pueden estar en la necesidad de un nuevo hogar después de la temporada 2017-18. Reconociendo los muchos problemas que entraña una decisión así, nos gustaría ofrecer el XL Center de Hartford como una opción para su uso provisional. Por supuesto, a medida que buscamos la adecuación del pabellón para cumplir con las normas de la NHL de hoy en día, sugerimos el XL Center como una solución a largo plazo. Sin duda estamos dispuestos a trabajar con socios privados para desarrollar el edificio para que se sientan orgullosos de llamar casa a nuestras instalaciones y desarrollarlo a las necesidades de su club y aficionados ". Hay planes en marcha para una renovación del edificio con un coste de $ 250 millones. Connecticut no ha tenido un equipo deportivo profesional desde los Hartford Whalers que fueron trasladados hacia Carolina del Norte en 1997.

<img alt="" height="788" src="https://img.vavel.com/b/c3xc7-xw8aaee8h%5B1%5D.jpg" width="610"/>

Hartford cuenta actualmente con un equipo de hockey en la AHL, los Wolf Pack, que son el afiliado de los Rangers. En cuanto a ingresos un movimiento hasta Hartford podría ser beneficioso. Hay que tener en cuenta que el 35% de los hogares a unos 60 minutos de Hartford tienen unos ingresos medios de $ 100.000. A pesar de no tener equipo en la NHL desde el 97, la base de fans que dejaron los Whalers es increíble y siguen comprando artículos relacionado con la antigua franquicia. Es un mercado ansioso por un equipo en la NHL, de eso no hay duda.

La operación no sería sencilla ya que hay que señalar que la NHL no se pronunciado sobre la posibilidad de un movimiento fuera del mercado de Nueva York. Según varios informes, se ha barajado la posibilidad de la construcción de una arena junto al Citi Field en Queens o cerca de Belmont Park. Sin embargo, un nuevo escenario en un área metropolitana que ya tiene nada menos que cuatro lo complica bastante.