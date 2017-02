Sidney Crosby "el niño" de los 1000 puntos

Google Plus

Sidney Crosby celebrando la asistencia que supuso el gol y los 1000 puntos - NHL.com

Tras varias jornadas quedándose a las puertas, corría el minuto 13:32 del primer periodo del partido que enfrentaba anoche a los Pittsburgh Penguins contra los Winnipeg Jets, cuando Sidney Crosby dio la asistencia a Kunitz para que este anotara el 0-2 para los Pens y que supuso el punto nº 1000 en la carrera de Sid en la NHL. Volvió a escribir otra página dorada en su carrera deportiva y en la historia de la NHL, convirtiéndose en el jugador nº 86 de la historia de la NHL en conseguirlo. Así mismo, ha sido el primero de los jugadores del Draft del 2005 en conseguirlo, el segundo jugador drafteado en la década del 2000 en hacerlo esta temporada, tras conseguirlo a principios de esta temporada Alexander Ovechkin precisamente con un gol ante los Pens y el tercer jugador en conseguirlo en los Pens tras Mario Lemieux y Jaromir Jagr. La puntuación no quedó ahí, sino que sumó dos puntos más, alcanzando los 1002 puntos, gracias a otra asistencia y al gol que daría la victoria en el Overtime ante los Jets por 3-4, tras una excelente jugada de Malkin.

Los 1000 puntos llegan tras 757 partidos jugados, realizando 368 goles y 632 asistencias, consiguiendo sumar 548 puntos en casa y 452 como visitante. El equipo al que más puntos ha realizado ha sido a los New York Islanders con 100 puntos en contra.

Crosby con 29 años, se ha convertido en el 12º jugador más rápido de la historia de la NHL en alcanzar los 1000 puntos, seis partidos antes que Jaromir Jagr, y siendo los 11 jugadores más rápidos en sumarlos: Gretzky (424), Lemieux (513), Bossy (656), Peter Stastny (682), Jari Kurri (716), Guy Lafleur (720), Bryan Trottier (726), Denis Savard (727), Steve Yzerman (737), Marcel Dionne (740) and Phil Esposito (745). Teniendo en cuenta que la mayoría de ellos los sumaron en las décadas de los 70, 80 y 90, ninguno de ellos lo hizo del 2000 en adelante y además no contaban con reglas como el tope salarial, igualdad, estudio de vídeos, bloqueo ilegal…

Podría haberlos alcanzado mucho antes si no se hubiese sido por los 167 partidos perdidos, poco más de dos temporadas o lo que es los mismo casi un 18% de los partidos de la temporada regular, debido a las lesiones graves y menos graves sufridas desde que llegase a la NHL en la temporada 2005-2006. En la temporada 2010-2011 obtuvo 66 puntos en 41 partidos con un promedio de 1.61 puntos por partido, en camino de los 132 puntos en la temporada, algo que hubiese sido la mejor puntuación de un jugador de la NHL desde mediados de los 90, pero se perdió los últimos 60 partidos de la temporada, así como 60 partidos de la temporada 2011-2012 por una conmoción cerebral. En la temporada 2012-2013 se perdió 12 partidos por una fractura de mandíbula, así como en la temporada actual se perdió los 6 primeros partidos por otra conmoción cerebral. De no haber sido por las lesiones y al ritmo de puntos que iba sumando por temporadas, quizás estaría más cerca de los cinco primeros de la historia de la NHL con más puntos, Wayne Gretzky (1.921), Mario Lemieux (1.883), Mike Bossy (1.497) and Bobby Orr (1.393), pero eso nunca se sabrá.

Lo que sí es seguro es que aún le quedan muchos años al más alto nivel profesional, que ha sabido salir de lesiones duras y recuperar su mejor nivel y su mejor juego, que no solo ha alcanzado la mágica cifra de los 1000 puntos, sino que los ha superado ya y lleva 1002 puntos , y en contestación a lo que dijo el mítico Wayne Gretzky en la gala de los 100 jugadores de la NHL “En este momento Crosby es el mejor jugador y tiene que ganarse los galones” lo está haciendo y donde mejor sabe hacerlo Sid, en el hielo. El futuro, si no se vuelven a cruzar las lesiones y sigue a este nivel, será seguir sumando para estar entre los mejores de la NHL.