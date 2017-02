¿Quiénes fueron los traspasos más beneficiosos en la NHL?

Google Plus

Francis || GSI

Al final, la mayoría de los traspasos terminan siendo más o menos iguales. Hay traspasos desequilibrados que todo el mundo recuerda, pero eso no son por norma. Aún más raro son los traspasos, incluso los desequilibrados, que envían las dos franquicias involucradas en direcciones opuestas polares.

En cada caso, el equipo ganador fue catapultado al éxito instantáneamente, y el perdedor caminando a la mediocridad. Aún más interesante es si de dos de las operaciones de traspaso es que involucran al mismo jugador.

Edmonton traspasó a Pronger a los Ducks Anaheim

En la única temporada de Pronger en Edmonton, llevaba a octavo de cabeza de serie a los Oilers en el camino a las finales de la Copa Stanley . Antes de perder en siete partidos frente a los Hurricanes de Carolina. Él jugó un promedio de 30:57 por partido en los playoffs y llevó al equipo una anotación de 21 puntos.

Fuera de temporada, Pronger exigió su traspaso. y lo consiguió, y se unió a Scott Niedermayer , que llevaron a los Ducks a una Copa Stanley el siguiente año. Ese equipo de Ducks es generalmente considerado como uno de los más dominantes en los últimos tiempos, ya que perdieron únicamente cinco partidos de los playoffs.Los Ducks llegarían a los playoffs los próximos dos años, ganando una serie, antes de que Pronger fuera enviado a Filadelfia.

Hartford traspasó a Francis a los Penguins de Pittsburgh

Cuando los Whalers trataron a Ron Francis, enfrentaron a un hombre que había sido su máximo goleador en seis de las últimas nueve temporadas. No por casualidad, también habían hecho los playoffs en las cinco temporadas anteriores antes de negociar con Francis.Después de negociar a Francis, hicieron los playoffs esa campaña (1990-91) y una después, pero no ganó una ronda. No hicieron los playoffs por cinco temporadas después de eso, luego se trasladaron a Carolina.

Los Penguins ganaron la Stanley Cup la temporada que adquirieron a Francis, y luego repitieron el año siguiente. Lemieux-Francis rápidamente se convirtió en uno de los más peligrosos en las combinaciones de centro en la liga.El currículum de Francis en los Penguins incluye lo siguiente: temporadas con más de 90 puntos, seis temporadas de las 10 primeras, en la votación del Selke Trophy, y liderando los playoffs de 1992 con asistencias en camino a la Copa.

ST. Louis traspasó a Pronger a los Oilers

Sabemos ya que Chris Pronger solo hizo una única temporada en Edmonton, así que ésta es acerca de cuánto se separaron los Blues una vez que Pronger partió a los Oilers. Un año después de ser finalista de Norris Trophy, los Blues cambiaron a su jugador franquicia, debido a la imposición del tope salarial. Tratando de hacer al equipo más atractivo para venderlo, no creían que pudieran pagar a Pronger lo que él merecía.

La primera temporada de los Blues que jugó sin Pronger, 2005-06, fue la temporada en que su racha de 25 años jugando los playoffs, se rompió. Eric Brewer se convirtió en un defensor sólido, de minutos, pero no estaba cerca de Pronger como jugador.

Montreal traspasó a Roy a Colorado

Tres temporadas después de encabezar a los Canadiens de Montreal a su más reciente Copa Stanley en 1992-93, Patrick Roy se hizo famoso con el entrenador Mario Tremblay . Ellos ya tenían una relación tenue, pero cuando Tremblay dejó a Roy después de haber sido bombardeado debido a su afinación de cara a gol con nueve goles, fue la gota que colmo el vaso.

Roy juró que era su último partido con un uniforme de los Habs, y más tarde fue traspasado a los Avalanche. En ese momento, muchos creían que el traspaso era unilateral, pero resultó ser aún peor a largo plazo.

Los Canadiens se mantuvieron un rato, haciendo los playoffs por tres años, pero ganando sólo una serie. En los tres años siguientes, perdieron los playoffs cada temporada por primera vez desde 1919 hasta 1922.

La primera temporada en Colorado, los Avalanche fueron por el camino para ganar la primera Copa Stanley de la franquicia frente a los Panthers de la Florida. Terminó en el top cinco de Vezina ,votando cinco veces en Colorado, ganó otra Copa Stanley en 2001, y un Conn Smythe en 2001 .