Trouba fue sancionado con dos partidos tras una carga ilegal sobre Stone

La NHL sigue siendo una liga con fama de dura y violenta en ocasiones, pero lo que hay que tener en cuenta es que desde hace años mantiene una reglamentación bastante exigente en cuanto a disciplina y cumplimiento de las normas. Cada vez es más habitual que jugadores que cometen actos tremendamente violentos en las pistas de hielo, vean como son apartados varios partidos y además sin salario, para que recapaciten y sean jugadores centrados en el hockey y no en perros de presa.

A pesar de la tendencia de los últimos años, de vez en cuando aún hay jugadores que por inercia de un momento determinado del partido, o incluso por no medir sus fuerzas, dan golpes ilegales a jugadores, excesivamente duros aunque no tuvieran en mente el hacer daño a un colega de profesión. En este caso el sancionado ha sido el defensa de los Winnipeg Jets Jacob Trouba, que durante el enfrentamiento contra los Ottawa Senators, golpeó con dureza la cabeza del delantero Mark Stone, por lo que la propia liga dictaminó la sanción de 2 partidos sin salario, por lo que Trouba no va percibir la no desdeñable cantidad de algo más de 33 mil Dólares que irán al fondo de emergencia asistencial a jugadores de la NHL.

Por lo tanto Trouba no ha jugado en la derrota contra los Toronto Maple Leafs y no lo hará tampoco en el duelo divisional en casa frente a los Minnesota Wild. En el primer partido de suspensión, su equipo sólo pudo lograr un punto y esperan en Winnipeg que vuelva a la alineación, porque es uno de los defensas más importantes del equipo en estos momentos, pese a los 24 puntos en 47 partidos que lleva disputados, su importancia a nivel defensivo es clave para el entrenador Paul Maurice.