Chicago renueva a dos piezas clave

Defensa y juego físico son partes importantes del hockey hielo para que un equipo consiga grandes éxitos. A lo largo de la historia, los mejores equipos de la NHL no sólo lo han sido por sus estrellas que han pasado a la historia, sino también por jugadores que no se han quedado tanto en la memoria de los aficionados, pero que sin embargo en su día fueron importantes para el éxito colectivo.

En una franquicia histórica como los Chicago Blackhawks, esto lo saben bien y por ello, han renovado a dos piezas que no entran entre los mejores jugadores de la plantilla actualmente y además son dos veteranos. Son jugadores para conseguir el éxito ya y no para pensar en el futuro a medio y largo plazo, como sí hicieron seleccionando a Jonathan Toews y Patrick Kane. Con las renovaciones de Michal Rozsival y el duro delantero curtido en mil batallas, Jordin Tootoo, los Blackhawks esperan poder llegar lejos estos Playoffs y los de al menos el año siguiente.

El veterano defensa Michal Rozsival lleva con Chicago desde la 2012/2013, tras un breve paso por los Coyotes y una larga etapa previamente en los New York Rangers y Pittsburgh Penguins. Pese a los 38 años sigue contando con el apoyo del staff técnico y es un defensa que te aporta presencia, experiencia tras lograr un par de Stanley Cup con los propios Blackhawks. Su salario no cambiará en exceso al que estaba percibiendo ya, alrededor de los 750 mil Dólares.

Jordin Tootoo es un poco más joven que Rozsival, pero en sus 34 años y 13 años ya en la NHL, aporta juego físico y brega en los discos divididos. Tootoo está con Chicago en su primera temporada tras su paso por los New Jersey Devils, Detroit Red Wings y su larga estancia con los Nashville Predators, pero pese a llevar pocos meses con los Blackhawks, les ha convencido su juego para seguir la próxima temporada con ellos. Su salario se mantiene sobre los 600 mil Dólares.

No hay que olvidar que con un periodo de traspasos bastante tranquilo para lo que ha sido la NHL los últimos años, con el Draft Expansion de Las Vegas a la vuelta de la esquina, estos movimientos para no perder jugadores y mantener el bloque, no son hechos al azar.