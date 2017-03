Los Golden Knights son oficialmente franquicia NHL | Foto:news3lv.com

Vegas Golden Knights ya son oficialmente franquicia de la NHL después del último pago de sus $500 millones en honorarios de expansión. Originalmente estaba previsto que fuera el 5 de abril cuando se realizaría el pago, pero el dueño del equipo Bill Foley aceleró el proceso para dar a George McPhee más tiempo para comenzar a construir la lista de cara al draft de expansión que se producirá el 21 de junio. Aunque George McPhee no podrá fichar aún a ningún jugador, pero si puede obtener selecciones del próximo draft o prospects de los otros 30 conjuntos.

Por otro lado, los Golden Knights sí podrían firmar agentes libres universitarios y no drafteados, así como jugadores no drafteados que jueguen en Europa, eso sí, una vez terminada sus respectivas temporadas.

McPhee, puesto que no tiene a ningún jugador con el que comerciar, puede conseguir algo su acuerda no tocar a ciertos jugadores en el próximo draft de expansión. Cada equipo tiene derecho a proteger a siete delanteros, tres defensas y un portero u ocho patinadores de cualquier posición y un portero. Cada jugador con cláusula de "no movimiento" en el momento del draft de expansión debe ser protegido por sus respectivos equipos, lo que hace las cosas aún más difíciles. De este modo, las franquicias podrían acordar con McPhee que toque a uno de los jugadores que no quieren perder y no pueden proteger a cambio de rondas del draft y prospects.

lasvegassun.com

"Hemos estado hablando con los equipos desde hace unas semanas", dijo McPhee. El GM de los Golden Knights añadía el pasado 1 de marzo (fecha en la que concluía el trade deadline): "Los equipos están buscando asegurar a cierto modo su roster de cara a la próxima temporada y, obviamente, tratando de mejorarlo antes de la fecha límite de cambios y quieren hablar con nosotros para ver si hay algún jugador por el que podríamos llegar a un acuerdo para no reclamarlo, algo que haría su vida más fácil". Uno de esos equipos podría ser los Anaheim Ducks, que tiene más de tres defensas para proteger en Hampus Lindholm, Cam Fowler, Sami Vatanen y Kevin Bieksa.