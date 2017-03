Empiezan a funcionar los Canadiens de Julien

Google Plus

Fuente: NHL.com

Los Montréal Canadiens necesitaban cambiar algo en su estructura para que la temporada no se les fuera de las manos y decidieron relevar a Michel Terrien como entrenador para contratar días después a Claude Julien, que había sido despedido pocas fechas atrás de los Boston Bruins. Los ‘Habs’ no podían desperdiciar su condición de líder y la ventaja que habían ganado sobre Ottawa por lo que la dirección de la franquicia consideró un cambio en el banquillo como lo más óptimo.

Con todas las esperanzas puestas en Julien para remontar el vuelo, la decepción en la primera semana no pudo ser mayor. El primer encuentro con el entrenador canadiense al frente finalizó con derrota ante los vecinos de Winnipeg, y además en casa. Las sensaciones no fueron nada buenas y persistía la imagen con la que Terrien se había marchado. Sus primeros dos puntos llegaron en Nueva York, frente a los Rangers, tras vencer en la tanda de penaltis. Tras ese pequeño desahogo, Montréal no fue capaz de superar a los Islanders aunque, afortunadamente para sus hinchas, este sería un punto de inflexión.

Los Canadiens no ganaban dos partidos seguidos desde principios de 2017 y, ahora mismo, están en una racha de cinco victorias consecutivas. Lo más importante, más allá de los resultados, fue el excelente juego que desplegaron en su último encuentro ante los Rangers, donde vencieron por 4-1 en el MSG. Hasta esa noche, el equipo canadiense solo había registrado victorias por margen de un gol y cuatro de ellas, en prórroga o lanzamientos de penaltis.



El enfrentamiento ante los BlueShirts en la ciudad que nunca duerme ha mostrado la cara más esperada de unos Canadiens que vuelven a situarse en lo alto de las quinielas de favoritos para llevarse la Stanley Cup. Los jugadores de Claude Julien dominaron el juego en todas las fases, dejando pocos huecos en defensa y haciendo valer su gran poderío ofensivo comandado por Max Pacioretty.



Otra buena noticia para los de Quebec es el portero Carey Price, que vuelve a estar en un gran estado de forma. Dos meses atrás, el ‘goalie’ nacido en Vancouver llegó a tener un porcentaje de paradas de .898, una cifra tremendamente baja para alguien de su nivel. En sus últimos siete encuentros, Price no ha recibido más de dos goles por partido y frente a los Rangers detuvo 26 lanzamientos, concediendo un solo tanto en la noche neoyorquina.



Montréal está en una marca de 6-2 desde la llegada de Claude Julien y se mantiene en la primera posición de la división atlántica con seis puntos sobre los Ottawa Senators, que tienen tres partidos menos.



Mañana, en el duelo nacional frente a los Vancouver Canucks, los Canadiens defenderán su racha de victorias y tratarán de mostrar la misma imagen que dejaron en su último partido.