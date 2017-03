Google Plus

Ojo de Gato: Las opciones de los Golden Knights para su portería

Ahora que ya se ha cerrado el mercado de traspasos, las plantillas ya se quedarán así hasta el final de la temporada. Es por ello que la nueva franquicia de la NHL, los Vegas Golden Knights, ya pueden empezar a construir su equipo. Su primera adquisición ha sido Reid Duke, un delantero de 21 años drafteado por los Minnesota Wild en 2014 que aún no ha debutado en la liga. De momento solo pueden firmar agentes libres universitarios y no drafteados, además de jugadores no drafteados que jueguen en Europa, eso sí, una vez terminada sus respectivas temporadas.

Tendrán que esperar hasta el 21 de junio, cuando se realizará el Draft de expansión de la NHL. A partir de ese momento podrán formar su lista con jugadores procedentes de las 30 franquicias de la liga. Cada equipo tiene derecho a proteger a siete delanteros, tres defensas y un portero, u ocho patinadores de cualquier posición y un portero. Los jugadores con cláusulas de No Movement deberán ser protegidos sí o sí, lo que hace más complicado el proceso. El resto de la plantilla estará expuesto y los Golden Knights podrán elegir al que quieran, formando un equipo con 14 delanteros, 9 defensas y 3 porteros. Lo que más preocupa a muchos conjuntos es el tema de la portería, ya que solo pueden proteger uno, y muchas franquicias cuentan con dos guardametas de mucha calidad que se van rotando. Las Vegas podría tener dos nº1 que le lancen al estrellato lo más pronto posible.

Matt Murray podría ser la principal opción de los Pittsburgh Penguins, ya que Marc-Andre Fleury tiene una cláusula de No Movement. Ningún otro portero de la franquicia puede ser elegible, así que la única opción de los Penguins para mantener a su titular es haciendo un trato con Las Vegas para que no se hagan con Murray. El joven americano de 22 años promedia un buen 92,5% de paradas, 2,35 goles recibidos y 3 shutouts en los 38 partidos (24-8-3) que ha jugado. A pesar de ello, estas últimas semanas Matt Murray ha estado irregular, siendo sustituido a mitad de partido por Fleury en varias ocasiones. El canadiense ya no es lo que era hace unos años, pero sigue demostrando que se puede confiar en él para tirar de un equipo.

Scott Darling es otra opción muy interesante para los Vegas Golden Knights. El gran momento por el que pasan los Chicago Blackhawks, segundos de la Conferencia Oeste, permite a su entrenador sacar a su portero suplente más de lo normal. Corey Crawford es muy bueno e indiscutible en Chicago, donde ya ha ganado dos Stanley Cups (2013,2015), pero Darling ha demostrado un nivel altísimo esta temporada, con cifras espectaculares: 26 partidos, 23 de ellos como titular (16-5-2), 93,1% de paradas, 2,13 goles encajados y 2 shutouts. A pesar de tener 28 años sólo ha jugado tres temporadas en la NHL, siempre como suplente. La creación de los Golden Knights es una oportunidad única para que dé un paso adelante en su carrera y demuestre que puede ser titular y llevar a un equipo a lo más alto.

Los Detroit Red Wings lo tendrán difícil para elegir al portero al que protegerán, entre Jimmy Howard, Petr Mrazek y Jared Coreau. A Howard le quedan dos temporadas restantes de su contrato, con un salario de 5,3 millones de dólares en cada una. A sus 32 años había reinventado su juego para adaptarse a la forma de parar actual, con brillantes resultados: 93,4% de paradas y 1,96 goles en 17 partidos. Desgraciadamente, se lesionó la rodilla a finales de diciembre y aún no ha vuelto al hielo. Mrazek ha mantenido un nivel alto durante todo el año, mientras que Coreau, procedente de la AHL, está cumpliendo (cada vez menos) las expectativas puestas en él. Los expertos apuestan por que Detroit traspase a Howard a Las Vegas y retenga el salario para proteger a Mrazek y Coreau.

El debate de los New York Ranger lleva patente toda la temporada. La llegada de Antti Raanta, joven finlandés que está demostrando tener facultades suficientes para liderar un equipo, ha puesto en duda la continuidad del rey, Henrik Lundqvist, una leyenda viviente en la Gran Manzana. El sueco acaba de cumplir los 35 años, y ha ido viendo como sus números disminuyen con el paso de las temporadas. Anoche alcanzó las 404 victorias, entrando en el top-10 histórico. Mientras, Raanta se hizo el lunes una exhibición contra Tampa Bay, con 38 paradas y 0 goles. El problema es que Lundqvist está protegido por una cláusula de No Movement, lo que obliga a los Rangers a exponer a Raanta. Podrían ofrecer a un prospect o una elección del Draft, pero los otros porteros de los que disponen no se pueden comparar con el finlandés, que también está en el momento de su carrera de conseguir la titularidad de una franquicia y llevarla a lo más alto.

Roberto Luongo es como el vino. Mejora con los años. Los Florida Panthers lo saben, y aún confían en él como portero titular a pesar de tener ya 37 años. Tiene contrato hasta 2020 (cuando tenga 40 años y probablemente se retire), pero Florida tiene que pensar ya a largo plazo. Su otra opción en la portería es James Reimer, de 28 años. Tras varias temporadas en Toronto y una en San José, aterrizó en Florida como portero suplente de Luongo. Están teniendo casi los mismos números, y Luongo ha sufrido varias lesiones que le han apartado del hielo en varias ocasiones.

La duda por la que pasan los Panthers ahora es si proteger a Luongo, arriesgándose a tener a un veterano como primera opción en pista, o proteger a Reimer y confiar en él para el futuro, a la par que traen a otro portero de nivel para que se complementen. Luongo puede aportar experiencia a los Golden Knights, además de ser una perfecta opción si llegan a los playoffs, pero las lesiones le perjudican. Reimer, por su parte, es un portero que nunca ha sido titular indiscutible, pero aún es joven para tener otra oportunidad para consagrarse.

Ben Bishop, que firmó es febrero por Los Ángeles Kings, es otra brillante opción para los Golden Knights. A pesar de haber perdido la titularidad en Tampa Bay, sigue siendo un portero muy fiable. Jonathan Quick, con contrato hasta 2023, es indiscutible en la franquicia californiana y si no hay sorpresa, será el que protejan. Aunque Bishop no acabe en Las Vegas, lo más probable es que abandone los Kings a final de temporada, ya que no se pueden permitir pagar el salario de dos nº1 y encima que uno juegue mucho menos que el otro.

Aparte de estas opciones, nos encontramos muchos más porteros. Joonas Korpisalo (Columbus Blue Jackets), Niemi (Dallas Stars), John Bernier (Anaheim Ducks), Mike Condon (Ottawa Senators), Michal Neuvirth (Philadelphia Flyers), Philipp Grubauer (Washington Capitals) o Jacob Markstrom (Vancouver Canucks). Ya en la AHL se encuentran buenos porteros como Malcolm Subban, propiedad de los Boston Bruins; y a Anton Forsberg (Blue Jackets) y Garrett Sparks (Toronto Maple Leafs), dos de los que tienen mejor porcentaje de paradas de la American Hockey League.