Olli Jokinen deja el hockey profesional

NHL.com

Un jugador profesional de la NHL sabe que más tarde o más temprano, si tiene la suerte que no se retira de manera prematura por las lesiones, algún día dejará de ser jugador de élite. En este caso le ha llegado la hora de despedirse de las pistas y colgar los patines, sólo para pachangas de veterano, al buen delantero finlandés Olli Jokinen.

Entre tanta estrella mediática Olli Jokinen ha estado durante muchos años a un nivel bestial entre los que no se han considerado grandes estrellas de la NHL, quizás eclipsado no sólo por la brutal competencia con tantos buenos jugadores, sino por la fidelidad a una franquicia excesivamente perdedora como fueron los Florida Panthers, pese a que sus comienzos en Kings no destacaba en exceso. Desde su debut en el ya lejano año 1997 con un par de años en Los Angeles Kings, año en los Islanders en la 99/00, parecía que Jokinen no conseguía destacar en exceso en la NHL. Pero eso cambió al llegar en el verano del 2000 a Florida, donde el delantero finlandés ha sido un jugador valorado y querido por los fans de los Panthers, que veían como año tras año, un gran talento como el suyo, no se terminaba de aprovechar, al no poder jugar Playoffs.

Pese a ser un Journeyman (Jugador que juega en muchos equipos durante su carrera deportiva), esos años en los Panthers, le bastó para ser un jugador recordado y le bastó menos de una década para ser el primero en muchas estadísticas importantes en la historia de la franquicia. Luego de su marcha de Florida, Olli Jokinen disfrutó de un par de etapas importantes en Calgary, donde se mantuvo en las medias goleadoras de sus mejores años en Florida, tras la temporada 2013/2014 con los recién renacidos Winnipeg Jets, Jokinen se pasó breves etapas con Nashville y St Louis Blues, el último uniforme que vistió de manera oficial en la temporada 2014/2015. Los otros equipos donde también jugó fueron los Phoenix (actualmente Arizona) Coyotes y los Maple Leafs 6 partidos sólo en su última temporada como profesional.

Tras 750 puntos y 10 equipos distintos a sus espaldas, Olli Jokinen sigue viviendo en Florida y tiene una academia de hockey junto a 2 exjugadores y compañeros suyos en Florida Panthers, Tomas Vokoun y Radek Dvorak.