Nashville se pone por delante y Anaheim recorta

Fuente: NHL.com

Nashville continúa con su sueño. La franquicia de Tennessee se pone por delante en la serie frente a los Blues y sigue en busca de algo nunca visto para sus aficionados: la final de conferencia. Por su parte, Anaheim y Edmonton brindaron un gran partido de hockey con hasta nueve goles y un resultado final que sumó el primer punto para los de California, que de lo contrario hubieran tenido muy complicado el pase de ronda.

(2) Nashville Predators 3-1 St. Louis Blues (1)

El conjunto amarillo sumó su segundo punto de la serie a costa de unos Blues que se vieron superados en muchas facetas por los de Peter Laviolette. La clave estuvo en la defensa, que junto a Pekka Rinne solo concedió un gol pero que en ataque estuvo soberbia. Hasta cuatro puntos sumó la zaga local (dos goles y dos asistencias). Además, la propia defensa ha participado en 12 de los últimos 13 goles del equipo. Por otro lado, Jake Allen dejó una de las paradas de los playoffs para los Blues aunque fue incapaz de hacer más en los goles encajados.

Ya en el partido, el conjunto local golpeó primero y tomó la delantera en el ecuador del primer periodo con un gran disparo de Ryan Ellis, que anotó pese al tráfico de jugadores delante de Jake Allen. Doblegaría la distancia Cody McLeod recién comenzado el segundo acto y aprovechando un precioso pase de Mattias Ekholm aunque recortarían distancias los Blues por medio de Alexander Steen, que realizó un gran desvío del puck en frente de Rinne. Sentenciarían los Preds a falta de cinco minutos con un tanto de Roman Josi.

Ahora, los Predators disfrutan de una ventaja de 2-1 en la serie y, de nuevo, disputarán el cuarto partido en el Bridgestone Arena.

(2) Edmonton Oilers 3-6 Anaheim Ducks (1)

No había otra opción para los californianos, ganar era la única solución tras haber perdido los dos choques en casa. Además de vencer, Anaheim convenció y es que el equipo de Randy Carlyle aún no ha perdido fuera de casa en esta postemporada. Junto a la innegable ofensiva de los Ducks, el portero John Gibson también fue clave, evitando el empate con 3-4 en el marcador en innumerables ocasiones. Incluso, ayer fue el primer encuentro en el que Anaheim no concedió un gol en situación de Power Play.

Rickard Rakell puso en ventaja a los Ducks en 25 segundos y, en apenas 12 minutos, los visitantes ya gozaban de un 0-3. Una ventaja que se esfumaría, ya que Conor McDavid pondría las tablas en el ecuador del segundo periodo para delirio de los fans canadienses. De todas formas, la alegría duraría poco más de un minuto, cuando Chris Wagner anotó el 3-4 con la inestimable colaboración de Cam Talbot. El último periodo no serviría más que para sentenciar el encuentro los Ducks, que anotarían dos goles más por parte de Jakob Silfverberg –doblete- y Ryan Kesler.

Dos días de descanso hasta el cuarto partido, donde los Oilers buscarán mantener lo conseguido en Anaheim y los Ducks remontar para recuperar el factor cancha.