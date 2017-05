Washington gana en Pittsburgh y evita el desastre

Google Plus

El tercer partido de la serie entre los Pittsburgh Penguins y Washington Capitals se presentaba como una oportunidad de oro para los de Pensilvannia, los cuáles intentarían casi sentenciar la eliminatoria con la tercera victoria consecutiva. Por el contrario, los Caps necesitaban recuperar las sensaciones que le condujeron a ser el mejor equipo de la temporada regular en el Este.

El pitido inicial se producía y ambos equipos empezaban con claras intenciones de hacerse con el mando del juego. La primera jugada polémica no tardaría en llegar, Sidney Crosby tendría de abandonar el hielo después de recibir un golpe en la cabeza por parte del defensor de Washington, Matt Niskanen, tras encarar la meta de Holtby y perder el equilibrio para finalmente ser embestido por el estadounidense. Niskanen por su parte sería expulsado del match y los Pens disfrutarían de cinco minutos de superioridad numérica. a partir de aquí y durante el resto de tercio, el juego físico cobraría una gran importancia. A poco de finalizar el periodo, Nicklas Backstrom adelantaría a los Capitals en el marcador, el cuál ya no se movería durante el resto de acto, presidido por la no vuelta al 'ruedo' de Crosby.

En la reanudación, los locales imprimirían al juego una velocidad superior, prueba de ello serían la mayor cantidad de disparos que soportaría Holtby durante los segundos 20 minutos. Chris Kunitz vería como le revisaban un gol que de primeras le habían dado por válido, aunque a posterior se vería que hacia interferencia al portero y los árbitros lo acabarían anulando. La ausencia de Crosby planeaba sobre el ambiente pero los Pens continuaban lanzados, eso sí, la acción de mayor peligro vendría por parte de los Caps, cuando en un contrataque, Evgeny Kuznetsov casi conseguía batir a Marc-Andre Fleury pero este último lo evitaba casi sobre la línea. Con varios power plays desaprovechados por parte de Pittsburgh, el marcador no se movería más y finalizaría el segundo acto con cero a uno para los visitantes.

Ya en el último periodo del tiempo regular, los Capitals apretarían para llevarse la victoria ayudados por dos superioridades consecutivas, su insistencia tendría al final premio de la mano de Evgeny Kuznetsov, el cuál finalizaría un contrataque muy bien llevado por Justin Williams y Marcus Johansson, el cero a dos era una realidad. A partir de aquí, la épica local tomaría el mando, a falta de menos de dos minutos Evgeni Malkin reduciría la desventaja y a poco de terminar el encuentro, Justin Schultz empataría en choque y lo enviaría a la prórroga. Duro golpe para unos Caps que ya se veían con el triunfo, los cuáles no sabrían defensar la ventaja ni rematar el encuentro con los Pens jugando sin portero.

De nuevo en juego, después de intentar controlar las emociones en los diferentes vestuarios, los Capitals y Penguins disputarían una breve prórroga. Tras una penalización pitada en contra de los locales por un agarrón de Trevor Daley, el defensa Kevin Shattenkirk daría finalmente el triunfo a Washington, devolviendo la vida a la serie y dejando estéril la remontada que minutos antes habrían protagonizado los Pens. La eliminatoria continuará en Pittsburgh con la premisa de los Capitals de volver a ganar para igualarla a dos, mientras que los Penguins intentarán sobreponerse a la cruda derrota y a la posible pérdida de Crosby, esto último aún por confirmar.

