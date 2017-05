Pittsburgh a un partido de la final y Anaheim empata la serie

Braden Holtby abatido tras el gol de los locales | Foto: NHL.com

Dos partidos cruciales para ambas franquicias, que lograron, cada una en su serie, cumplir su principal objetivo. El de los pens era el de no dejar que Washington pudiera dar la vuelta a la eliminatoria y los pingüinos lograron firmar el 3-1 que les deja a las puertas de la final de la Conferencia Este. En el otro encuentro el equipo californiano tenía exactamente el objetivo contrario, poder empatar la serie y mantenerse vivos en la lucha por la final que otorga el título del Oeste. Lo consiguieron.

(1) Washington Capitals 2 – Pittsburgh Penguins 3 (3)

Los Penguins se hacieron con una importantísima victoria que puede marcar el devenir de la serie, ya que los pingüinos no tienen más que ganar un único encuentro para volver a estar en la final de Conferencia. Los Penguins contaban con el hándicap de no tener sobre el hielo a su capitán y emblema, Sidney Crosby. No obstante, esto pareció una motivación extra para el equipo, que revitalizó su equipo y demostró que sus líneas van más allá de un solo jugador. Los caps lucharon, se mostraron férreos y fuertes sobre el hielo. A pesar de su buena disposición los capitalinos volvieron a demostrar que no se muestran certeros en los momentos decisivos. Y es que a pesar de estar a un paso de empatar el encuentro no lograron hacerlo y una vez más cayeron por la mínima ante el público entregado de Pittsburgh que una vez más ve como su equipo está cada vez más cerca de poder repetir el éxito de la pasada campaña. Mención especial al buen encuentro de Jack Guentzel, el de Omaha logró un gol y una asistencia, firmando ya 12 puntos en 9 partidos de postemporada.

(2) Anaheim Ducks 4 – Edmonton Oilers 3 (OT) (2)

Anaheim reivindica su categoría sobre el hielo y empata la serie ante unos Oilers que pueden ver afectada su confianza tras este encuentro. Y es que este encuentro puede suponer un punto de inflexión si los petroleros no gestionan bien la derrota, ya que los californianos se encuentran en el momento preciso para poder dar la vuelta a la eliminatoria. El partido fue igualado, Edmonton comenzó muy fuerte, cerrando el primer periodo con un contundente 0-2. No obstante, Anaheim despertó y dio la vuelta al encuentro, todo para ver cómo los locales cerraban el partido con un 3-3 e iban a la prórroga. Fue en el tiempo adicional cuando los Ducks tiraron de galones y experiencia. La franquicia visitante se mostró más segura y acostumbrada al momento de tensión que provocan esos minutos definitivos y firmó la victoria gracias al bueno de Jakob Silfverberg, jugador decisivo en los dos últimos partidos, en los que ha logrado 3 goles y 1 asistencia.