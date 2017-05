El Top 50 de mejores equipos de la NHL ya salió a la luz

Foto: NHL.com

La NHL ha realizado recientemente una encuesta a los aficionados con el objetivo de seleccionar a los mejores equipos de los últimos años (era moderna) que ganaron la Stanley Cup.

Después de una ronda de votación, 50 equipos son los elegidos de la lista original de 96 campeones de la Stanley Cup.

El proceso de elección es el siguiente: De 50 equipos, elegidos por las fans, se recortarán a 20 en la votación de segunda ronda, luego el Top 10 se dará a conocer durante la final de la Copa Stanley.

La NHL ofrece la posibilidad de comenzar con la votaciones por ellos puede ir a NHL.com/GreatestTeams . El sitio incluye una galería de la página interactiva de cada uno de los 96 equipos del campeonato de la Copa Stanley de la NHL, con el equipo y la información del jugador, además ofrece imágenes impresionantes, nunca antes publicadas, conjuntamente con el Hockey Hall of Fame.

Aquí están los 50 equipos restantes (en orden cronológico inverso):

2015-16 Pittsburgh Penguins

2014-15 Chicago Blackhawks

2012-13 Chicago Blackhawks

2009-10 Chicago Blackhawks

2008-09 Pittsburgh Penguins

2007-08 Detroit Red Wings

2006-07 Anaheim Ducks

2001-02 Detroit Red Wings

2000-01 Colorado Avalanche

1999-00 New Jersey Devils

1997-98 Detroit Red Wings

1996-97 Detroit Red Wings

1995-96 Colorado Avalanche

1994-95 New Jersey Devils

1993-94 New York Rangers

1992-93 Montreal Canadiens

1991-92 Pittsburgh Penguins

1990-91 Pittsburgh Penguins

1989-90 Edmonton Oilers

1988-89 Calgary Flames

1987-88 Edmonton Oilers

1986-87 Edmonton Oilers

1984-85 Edmonton Oilers

1983-84 Edmonton Oilers

1982-83 New York Islanders

1981-82 New York Islanders

1980-81 New York Islanders

1979-80 New York Islanders

1978-79 Montreal Canadiens

1977-78 Montreal Canadiens

1976-77 Montreal Canadiens

1975-76 Montreal Canadiens

1973-74 Philadelphia Flyers

1972-73 Montreal Canadiens

1971-72 Boston Bruins

1970-71 Montreal Canadiens

1969-70 Boston Bruins

1968-69 Montreal Canadiens

1967-68 Montreal Canadiens

1966-67 Toronto Maple Leafs

1965-66 Montreal Canadiens

1964-65 Montreal Canadiens

1962-63 Toronto Maple Leafs

1959-60 Montreal Canadiens

1958-59 Montreal Canadiens

1957-58 Montreal Canadiens

1956-57 Montreal Canadiens

1955-56 Montreal Canadiens

1954-55 Detroit Red Wings

1951-52 Detroit Red Wings