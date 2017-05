Los 20 mejores agentes libres para la próxima temporada

Google Plus

En la NHL la preparación para la próxima temporada empieza muy pronto. Los 14 equipos que no pasan a Playoffs, comienzan un duro trabajo para estar finos en la contratación, renovación de agentes libres, retoques del staff técnico con la intención de mejorar los resultados tan malos que supone no jugar los Playoffs. Los equipos que alcanzan los Playoffs, pero caen en la Primera Ronda, comienzan las mismas tareas, los mejores equipos que llegan lejos, no necesitan tantos retoques inmediatos y se centran más en el medio y largo plazo.

Por lo tanto, comienzan a analizar errores en la plantilla de la temporada y a buscar posibles agentes libres, que pueden remediar esos errores. Por supuesto sin olvidar que existen unas estrictas normas de Salary Cap y dependiendo de la capacidad económica disponible por cada franquicia, aspirarán a mejores jugadores o se tendrán que conformar con perfiles más modestos. El otro aspecto se trata del peso de cada franquicia en la NHL, su mercado, el tamaño de la ciudad e incluso los impuestos en cada Estado en USA y en Canadá se analiza mucho por los GMs y por los propios jugadores a la hora de elegir equipo. Aquí y ahora, analizamos brevemente los 20 mejores agentes libres.

Kevin Shattenkirk (28 años, Defensa): Con una larga trayectoria entre Colorado Avalanche y St Louis Blues, llegó hace escasos dos meses a Washington donde está dando un buen nivel. Su experiencia y aún con edad para rendir a un buen nivel, lo convierten en una pieza muy apetecible para muchos equipos.

Alexander Radulov (30 años, Ala derecha): Con una larga trayectoria en su país en la competitiva KHL, y con una juventud en la NHL, que le sirvió para conocer el hockey de Norteamérica, volvió a la NHL gracias a un lucrativo contrato con los Canadiens. Existe un interés por parte de Radulov para seguir en Montreal.

T.J. Oshie (30 años, Ala derecha): Un gran delantero, habilidoso y con capacidad goleadora, aparte de ser muy bueno en los penalties shot. Su adaptación a los Washington Capitals ha sido muy buena. Los Capitals están interesados en que siga, pero no será una renovación barata.

Ben Bishop (30 años, Portero): Uno de los grandes atractivos en este próximo verano, porque encontrar un portero en condiciones y con regularidad, es harto complicado de encontrar en la NHL. A pesar de un bajón por lesiones, y estar más sentado que en la pista con Los Angeles Kings, sigue siendo el mejor portero disponible.

Karl Alzner (28 años, Defensa): Otro de los jugadores importantes de la NHL, que termina contrato con los Washington Capitals. Su defensa y presencia en ambas líneas azules, es clave para los Capitals. Pese a su mayor relevancia cada temporada que ha pasado con los capitalinos, se considera que será pagado por encima de su nivel.

Martin Hanzal (30 años, Centro): Tras una larga carrera de casi 9 años en el desierto de Arizona, fue traspasado a Minnesota. Es un delantero perfecto para segunda línea y para equipos que luchen por la Stanley Cup.

Joe Thornton (37 años, Centro): Uno de los ilustres veteranos pero que siguen manteniendo un gran nivel tanto ofensivo, como defensivo. El problema aparte de su edad, es el tema lesiones que ha sufrido esta temporada y que son una incógnita para su recuperación.

Justin Williams (35 años, Ala derecha): Otro jugador de los Washington Capitals en esta lista de futuribles agentes libre, sino hay renovación próxima en el futuro. La llegada de este veterano delantero, ha ayudado mucho en la recta final de temporada, aparte es un gran veterano con experiencia en Playoffs.

Radim Vrbata (36 años, Ala derecha): Veterano delantero, que pese a ser un jugador quizás menos conocido, sigue a un muy buen nivel. Está dispuesto a volver a los Arizona Coyotes, donde ha pasado bastantes años de su carrera.

Patrick Marleau (37 años, Ala izquierda): El veterano ala de los Sharks, sigue siendo uno de los pilares básicos del equipo californiano. Pese a que no es segura su renovación, no parece dispuesto a marcharse fuera de California.

Andrei Markov (38 años, Defensa): Uno de los jugadores más icónicos de los Canadiens de los últimos años. Pese a estar cerca de los 40 años, sigue dispuesto a jugar y parece que seguirá en Montreal otro año más.

Jaromir Jagr (45 años, Ala derecha): El mítico delantero checo, quiere seguir jugando hasta por lo menos los 50 años. Su intención parece seguir con los Florida Panthers aunque el equipo debe pensar en su renovación con el salario que percibe actualmente.

Mike Fisher (37 años, Centro): El veterano centro, ha encontrado desde hace años, su hogar en las sureñas tierras de Tennessee. Todo parece indicar que seguirá la próxima temporada con los Predators.

Brian Elliott (32 años, Portero): Con una agencia libre, donde los porteros con mercado, no será muy amplio, el arquero de los Calgary Flames no tardará mucho en encontrar un nuevo equipo. Pese a su bajón de rendimiento, seguirá siendo un activo importante para ficharlo.

Ron Hainsey (36 años, Defensa): El veterano defensa que sigue haciendo un buen papel con los Penguins, seguirá contando con un cartel importante para equipos contender, es decir, aspirantes a la Stanley Cup. Aunque no se descarta que fiche por un equipo peor y luego sea traspasado para que ese equipo consiga cosas interesantes.

Kris Russell (30 años, Defensa): El ex defensa de los Calgary Flames, que encontró hogar hace un par de meses en el gran rival de la provincia de Alberta, parece con buen cartel dentro de los Edmonton Oilers. parece que están dispuestos a renovarle.

Thomas Vanek (33 años, Ala izquierda): El austríaco parece que marchará a otro equipo, pero su nuevo contrato será de un año, viendo el éxito que fue para él su actuación con los Red Wings.

Brian Boyle (32 años, Centro): Gran delantero centro, que pese a su envergadura y estatura, cuenta con buen técnica y habilidad. Perfecto para equipos contender para jugar en tercera línea.

Sam Gagner (27 años, Centro): El jugador que ha resucitado su carrera con los Blue Jackets, espera un buen contrato para la próxima temporada pero parece algo caro su renovación por parte del equipo de Ohio.

Dmitry Kulikov (26 años, Defensa): Uno de los agentes libres más golosos para el próximo verano. Su escasa edad lo convierten en un fichaje de futuro y pese a su juventud, cuenta con una amplia experiencia ya en la NHL.