Opciones para la portería de los Flames

Joni Ortio | Calgary sun

No era ningún secreto, los Calgary Flames estaban interesados en Ben Bishop.

Según admite el propio Bishop, pensó que se dirigía a Cowtown en el próximo proyecto, pero su precio de venta en un nuevo contrato, según los informes, se cruzo en el camino. A continuación, se especuló que Bishop podría haber sido un objetivo comercial de los Flames en la fecha límite en marzo, pero no hubo acuerdo y nunca se materializó. Pero cuando el estadounidense fue traspasado a los Dallas Stars en una operación con los Kings, marcó el adiós definitivo de las opciones de Calgary.

Eso es una ruptura difícil para los Flames. A pesar del hecho de que Bishop logró un 2,54 en promedio de goles en contra en la temporada pasada, fue sin duda el principal blanco de los Flames. Así que, con Big Ben fuera del mercado, existen más opciones en el mercado.

Jimmy Howard

Aunque los resultados de la campaña no lo muestran, Detroit terminó la temporada con un batacazo final más grande que cualquier equipo de la liga, que es una buena indicación de que las cosas deben cambiar en Hockeytown. Eso podría significar un cambio de guardameta es el objetivo, algo que muchos piensan, los Red Wings estaban planteándose llevarlo a cabo la temporada pasada pero no pudieron lograrlo. El trabajo de Howard desde 2013-14 a 2015-16 fue mediocre, ganando $5.29 millones por temporada, se esperaba más del estadounidense, así que un cambio de aires no le vendría mal.

Howard tendría una mejor defensa protegiéndole en Calgary, y si los Flames estaban dispuestos a pagar tanto dinero por Bishop, a lo mejor puede soportar el precio del guardameta de los Red Wings.

Steve Mason

Mason es un asunto difícil porque nadie sabe a ciencia cierta su situación en este momento. Tuvo un año pésimo con los Flyers la temporada pasada, pero había estado sólido en cada una de las tres últimas campañas, y que parece ser la mejor apuesta que Filadelfia dispone para el arranque del próximo año. La cuestión es, sin embargo, que no tiene un acuerdo para el próximo curso. Eso podría ser simplemente porque el manager de los Flyers, Ron Hextall, está tratando de usar la agencia libre para proteger Mason en el draft de expansión, pero seguramente se escucharían ofertas por el canadiense. Y si eso llega a suceder, los Flames definitivamente deben tomar una nota.

Jaroslav Halak

Los Islanders ha firmado a Thomas Greiss (seguramente el nuevo titular), tres años y con un sueldo de $10 millones en total, en cambio Halak fue enviado a las ligas menores, y en un momento hubo una solicitud de cesión pública hecha. Poner esas tres cosas juntas suena como si los días de Halak en Nueva York estuvieran contados, y si los Flames quieren perseguir una opción provisional, podría ser aconsejable mirar con buenos ojos al europeo.

Marc-Andre Fleury

Teniendo en cuenta lo que Fleury ha hecho en la post-temporada, esto es sin duda la opción más tentadora para los Flames. Fleury ha tenido sus altos y bajos a lo largo de su carrera, y su temporada regular en 2016-17 no fue ni mucho menos tan eficaz como lo fue en 2015-16, pero su estado de forma mantiene vivos a los Pens con la baja de Matt Murray, el teórico portero titular de la franquicia. Incluso antes de que registrara 29 paradas contra los Capitals, Fleury lucía un 92'1% en toda la post-temporada y fue MVP de playoffs de los Penguins.

La pregunta que rodea Fleury, sin embargo, es si él quiere estar en Calgary. Y no se equivoque, que es la pregunta más importante, porque Fleury controla casi por completo su destino. El jugador de 32 años de edad, cuenta con una cláusula de 'no movimiento' en caso de mantenerse en Pittsburgh. Además de eso, si Calgary está en la lista de clubes que no quiere ir, Fleury puede vetar ese acuerdo, sin hacer preguntas, gracias a una cláusula de 'no cambio'.

Brian Elliott

Elliott lleva 'siglos' buscando su juego en los Flames y sería justo decir que no fue hasta la recta final de la campaña que se vino arriba. De hecho, hasta mediados del mes de febrero, Elliott jugó a un nivel pésimo. Tenía un un porcentaje de paradas del 89'5 y logró sólo 11 victorias en 28 partidos.

La preocupación obvia es que Elliott repite su papel de portero jugando muy por debajo de las expectativas creadas alrededor suyo, su temporada no terminó exactamente con una nota alta, permitiendo nueve goles en contra en los últimos 59 tiros que se enfrentó . Pero a pesar de la forma en que terminó el curso, Elliott rindió aceptablemente en los últimos dos meses de competición, del 15 de febrero al 8 de abril, su aspecto final de la temporada regular, Elliott se reconstruyó con un 92'7%, 15-5-1 en registro. Ese es el portero que los Flames habían esperado.