Los mejores equipos en la historia de los playoffs

Fuente: www.edmontonjournal.com

Los playoffs están llegando a su punto álgido y, mientras tanto, se cumplen 40 años de una de las mejores marcas en postemporada. Los Montréal Canadiens lograron hacerse con la Stanley Cup en la campaña 1976-1977 en solo 14 partidos. La NHL decidió cambiar el formato de los playoffs en 1987, introduciendo una ronda más y alargando así las victorias mínimas a 16, por lo que no se volverá a ver un hecho así. Aquella temporada regular, la mejor en la historia de la franquicia, finalizó con 132 puntos para Montréal y con un equipo que es valorado como uno de los mejores de la historia del hockey hielo norteamericano.

Por aquel entonces, Scotty Bowman dirigió a sus jugadores a la postemporada más corta en la historia de la liga. Los Canadiens comenzaron barriendo a los St. Louis Blues por 4-0 en los cuartos de final, anotando 19 goles y concediendo solo cuatro. En semifinales, los New York Islanders pusieron en algún aprieto a los de Québec pero estos supieron sobreponerse y batieron por 4-2 a los de la Gran Manzana. Por último, se hicieron con la prestigiosa Stanley Cup al barrer de nuevo a otra franquicia, los Boston Bruins. Un total de 16 goles a favor y una victoria en prórroga en el cuarto partido, sirvió para dar el vigésimo título en aquel entonces a los Canadiens.

Desde el cambio de configuración de los playoffs, hay cinco equipos que han ganado el campeonato en 20 o menos partidos.

Edmonton Oilers, 1987-1988 (18 partidos)

Solo dos derrotas. Resulta admirable recordar aquella temporada pero lo es más aún volver a ver las estadísticas del histórico Wayne Gretzky, que guió a su equipo a la gloria con 12 goles y… ¡43 puntos! Sin embargo, tres años atrás había sumado la impresionante cifra de 47 unidades, el récord absoluto en playoffs.

Los Winnipeg Jets, por 4-6 en el tercer partido de la primera ronda, y los Detroit Red Wings, por 2-5 en el tercer encuentro de las finales de conferencia, fueron los dos únicos conjuntos capaces de batir a la plantilla entrenada por Glen Sather. La polémica de este récord que ostenta el equipo de Edmonton ocurrió en el cuarto partido de la Stanley Cup. Un fallo eléctrico obligó a suspender el choque cuando marchaba 3-3 en el segundo periodo y el partido tuvo que ser repetido desde el principio y en tierras canadienses. Los Oilers se lo llevaron por 6-3. Sean 18 o 19, es el récord absoluto y se mantendrá una campaña más tras la derrota de ayer de los Nashville Predators.

Detroit Red Wings, 1996-1997 (20 partidos)

La increíble nómina de jugadores que componía aquel equipo de Detroit a finales de siglo XX hacía presagiar que un nuevo trofeo podía irse para la ciudad del motor. La ronda de apertura no fue precisamente fácil y los Blues llegaron a estar con empate a dos, pero St. Louis no supo rematar y acabó perdiendo por 4-2. Las semifinales de la conferencia oeste fueron una barrida ante los extinguidos Mighty Ducks of Anaheim, -actualmente Anaheim Ducks-, donde Detroit demostró un gran poderío. Prórroga, doble prórroga y hasta triple prórroga se pudo ver en esas series que concluyeron 4-0. De nuevo, un equipo volvía a coquetear con eliminar al Hockeytown ganando el primer y el quinto partido de las finales de conferencia pero los Avalanche no supieron forzar el séptimo partido. Por último, Detroit barrió a los Flyers en la final y celebró su primera Stanley Cup desde 1955.

Aquel grupo compuesto por Steve Yzerman, Brendan Shanahan y Mike Vernon entre otros, devolvió la ilusión deportiva a Detroit.

New Jersey Devils, 1994-1995 (20 partidos)

El equipo del otro lado del río Hudson dio la sorpresa a mediados de los 90 tras finalizar quinto la temporada regular y obtener la Stanley Cup. Su andadura comenzó a lo grande con una gran serie ante los Bruins, a quienes vencieron por 4-1 y dejaron hasta en tres ocasiones sin ver puerta. De nuevo, mismo resultado en la serie para dejar en el camino a los Penguins en semifinales. Más complicado sería en las finales de conferencia, donde los Flyers llegaron a tener la serie empatada a dos pero no supieron alargar la confrontación. Finalmente, un 4-0 en la final a los Red Wings sirvió para conseguir la primera de tres trofeos de campeón que obstentan los Devils.

La clave estuvo en la portería. Ya comentada la soberbia actuación de Brodeur en primera ronda, el portero canadiense tuvo un porcentaje de parada de .927 y solo 1.67 goles en contra por partido, además de finalizar con un récord de 16-4 en postemporada.

Montréal Canadiens 1992-1993 (20 partidos)

Los canadienses llevan 24 años sin ganar una Stanley Cup pero aún perdura el recuerdo de la última, ganada de forma académica. El título comenzó con un enfrentamiento local frente a los Quebec Nordiques, reconvertidos en Colorado Avalanche en 1995 y que cedieron aquella serie por 4-2. La única barrida de los playoffs llegaría en semifinales ante los Sabres, mientras que en las finales de conferencia los Canadiens vencerían por 4-1 a los Islanders tras llevarse dos prórrogas en la serie. Finalmente, los Kings fueron poco pretendiente en la final, cediendo por 4-1 tras tomar ventaja en el primer partido y perder hasta en tres prórrogas. La historia no olvida y Los Ángeles consiguió en 2014 su segunda Stanley Cup ganando tres partidos en la prórroga.

De nuevo, la portería fue la llave y Patrick Roy anotó una estadística de .929 % de paradas y 2.13 goles encajados por encuentro.