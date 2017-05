Los Penguins empatan la serie en la final de la Conferencia Este

ÁRBITRO: Rooney C. (USA) y Sutherland K. (CAN)

Tras el primer partido los Senators tras realizar un gran partido, se impusieron por 2-1 a los Penguins. Todo hacía indicar que si seguían al mismo nivel en el segundo partido se podrían llevar un 2-0 a su favor en la serie a Ottawa.

Pero los Penguins sabían que no podían volver a dar la imagen desastrosa y pobre del primer partido y más ante su afición, y tener que viajar a Ottawa con un 2-0 en contra. El entrenador de los Pens Mike Sullivan no quiso mostrar sus cartas ni el día anterior ni el día del partido, en relación a las ausencias de los entrenamientos de Bryan Rust, Patric Hornqvist, Phil Kessel y Carl Hagelin por lesión. Ya en rueda de prensa manifestó que se decidiría antes del partido si jugarían los jugadores lesionado o no, incluso Connor Sheary que no participó en el calentamiento del partido era duda. Finalmente jugaron Kessel, quien a la postre daría el gol de la victoria, Hagelin tras perderse los dos partidos anteriores, Rust y Sheary, este último a pesar de no haber participado en el calentamiento, jugó en el lugar dejado por Hornqvist en la tercera línea y que no jugó por una lesión que se desconoce.

El partido fue un recital de paradas en ambas portería, 28/29 paradas de Craig Anderson para los Sens y 23/23 de Marc-André Fleury para los Pens. Fleury consiguió dejar por segunda vez en tres partidos la portería a cero "Shutout" y siendo la décima vez en su carrera que lo consigue en Playoffs.

En el primer periodo no se consiguió por ninguna de las partes perforar la portería rival, aunque los Sens llegaron algo más a puerta con diez tiros, mientras que los Pens solo pudieron tirar en ocho ocasiones. Los de Pittsburgh sufrieron en dicho periodo la lesión del delantero Bryan Rust y del defensa Justin Schultz, Rust se retiró del hielo tras recibir un tiro de Dion Phaneuf y Schultz sufrió un golpe tras chocar con las tablas al ir al choque con Mike Hoffman que este evitó. Por lo que los Pens tuvieron que jugar el resto del partido con once delanteros y cinco defensas.

En el segundo periodo comenzó la superioridad de los Pens tanto por posesión, llegadas al área rival como en número de tiros, con seis para los Sens y diez para los Penguins. En este periodo destacan dos jugadas claras que pudieron poner por delante a los de Pittsburgh. La parada de Anderson a Scott Wilson, que tras recoger el delantero el puck de un rechace quedó mano a mano ante el portero de los Sens que logró atajar con una gran parada. Por otra parte Jake Guentzel, tras pase de Sidney Crosby, quedó delante de Craig y al tirar mandó el puck por encima de la portería.

Ya en el tercer periodo siguió el dominio de los locales con los primero ocho tiros del periodo, siendo finalmente un total de siete tiros para los Senators y nueve para los Pens. Lo más destacado de los Sens fue un tiro de Zack Smith para los Senators, que no logró transformar en gol. Desplegaron un mejor juego los de Pittsburgh en el tercer periodo y a 6:55 del final cuando muchos ya todos se veían abocados a una nueva prórroga, apareció Kessel para anotar el gol de la victoria para los Penguins. Un gol que llegó tras una gran jugada de Evgeni Malkin que pasó el puck a Kessel y disparó, siendo rechazado el puck por Jean–Gabriel Pageau, logrando recoger el rechace el mismo Kessel; realizar un segundo tiro que pasó por la pierna izquierda de Anderson y entrando finalmente en la portería para poner el 0-1 en el marcador y terminando con una sequía goleadora de tres partidos para Kessel que celebró el gol con rabia y alegría.

Los Senators ya con el tiempo en contra y por debajo en el marcador a pocos minutos del final, se fueron al ataque para intentar empatar el partido incluso con un jugador más tras retirar a su portero. Pero una gran defensa y las grandes paradas de Fleury evitaron el empate de los de Ottawa.

Finalmente acabó el partido con 0-1 para los Penguins y viajará la final empatada 1-1 a Ottawa para el Game 3 en el Canadien Tire Centre que se celebrará el miércoles a las 08:00 PM-ET (a las 02:00h del jueves hora en España) donde con toda seguridad se llenará el estadio y donde dará todo la afición de los Sens para ayudar a su equipo a volver a ponerse por delante en la serie ante los vigentes campeones.