Cuatro movimientos para reconstruir a los Devils

Ray Shero, GM de los Devils | Foto: rantsports.com

Tras una campaña en lo profundo de la liga, los Devils han llegado al punto de reinventarse durante este verano. A esto hay que añadirse, que el equipo de New Jersey va adquirir a Nolan Patrick, jugador que va a salir en el pick 1 del draft de este año. Además, el conjunto de los diablos tiene la increíble cifra de otras once selecciones en dicho draft. Y, por último, hay que decir que el conjunto de la División Metropolitana va a tener un espacio salarial muy grande, en total $21 millones.

En los despachos de los Devils también cuentan con una serie de movimientos que ayuden al equipo a volver a las posiciones altas de la Conferencia Este.

Jacob Trouba (Defensa) Winnipeg Jets

El defensor diestro de los Winnipeg Jets tiene un contrato de $2.8 millones. Trouba lleva cuatro años ya en la NHL y además es un buen tirador. Los Devils podrían llegar a ofrecer por él, además de Joel Armia y una selección en cuarta ronda, a Damon Severson, Joe Blandisi y un pick en segunda ronda.

Josh Manson (Defensa) Anaheim Ducks

El jugador del conjunto californiano podría salir debido al exceso de defensas que tiene, con lo que el GM de los Ducks, Bob Murray podría buscar espacio salarial, y ahí saldría Manson. Ahí es donde entran los Devils. Los de New Jersey ofrecerían a los Ducks a cambio de Manson una segunda y una tercera ronda de draft.

Justin Schultz (Defensa) Pittsburgh Penguins

El jugador de los Penguins, será este verano RFA y, por eso, el GM de los Devils, Ray Shero hará todo lo posible para llevarse a un defensa como es Schultz, ya que los demás equipos se fijarán en Kevin Shattenkirk que va a ser una de las peras dulces del mercado de los agentes libres. El conjunto de New Jersey podría a llegar a ofrecer a los Penguins a Devante Smith-Pelly y a Joshua Jacobs a cambio del Schultz.

Jonathan Drouin (Ala) Tampa Bay Lightning

He aquí uno de los jugadores más esperados. Shero tiene en su baraja a Ilya Kovalchuk y, se sabe que el ruso quiere jugar con New Jersey o en Tampa, por eso el GM de los Devils ha llamado a al GM de los Lightning, Steve Yzerman para hacer todo lo posible para que no coincidan en una línea de ataque Kovalchuk, Stamkos y Kucherov.

Por otro lado, Drouin ha tenido roces con las altas esferas del conjunto de Florida, lo que podría desembocar en la salida del club de Drouin. Lo que lleva a que los Devils ofrezcan a los de Tampa el siguiente cambio: un pick en tercera ronda por Drouin.