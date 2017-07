Fallece el exjugador de los Oilers Dave Semenko

Dave Semenko en la retirada de su número / Foto: Getty

Dave Semenko ha fallecido a los 59 años por un cáncer hepático y de páncreas, ambos terminales. La enfermedad se le detectó hace tres semanas en un chequeo médico. Paul Coffey declaró que no pudieron hacer nada por su vida. "Es una enfermedad terrible y ha sido muy triste verle morir tan rápidamente", añadió. Semenko era conocido por ser el apoyo de Wayne Gretzky en su etapa en Edmonton. El propio Gretzky se ha referido a él como uno de los mejores con los que ha jugado y una de las personas que más ha influido de su vida. También habló de esta pérdida como una de las más grandes que ha tenido.

La franquicia ha lanzado un amplio comunicado expresando sus condolencias a los familiares y avivando el recuero de Semenko. En este los Oilers se refirieron a Semenko como un luchador, un gran compañero y como el favorito de la afición. Además han afirmado que es un gran amigo de todos en la organización, en la cual después de su etapa de jugador hizo scout durante 18 años. La carta seguía alabando la personalidad de Semenko destacando su cuidado a los demás, su ingenio y su "gran sentido del humor". Para finalizar el club envió condolencias a la familia y concluía con la siguiente frase: Once an Oiler, Always an Oiler.

La trayectoria de Dave Semenko en la NHL fue de ocho temporadas, más cuatro en la WHA. Seis de esos años los pasó en Edmonton donde consiguió dos Stanley Cup de forma consecutiva en 1.984 y 1.985. demás de Edmonton, Semenko también jugó para los Hartford Whalers, donde llegó como traspasado al principio de la temporada, y los Toronto Maple Leafs, equipo donde finalmente se retiró. En la NHL disputó 575 partidos en temporada regular donde anotó 65 goles y dio 88 asistencias para 153 puntos.