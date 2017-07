Carey Price renueva ocho años con Montreal Canadiens

Google Plus

Carey Price renueva 8 años con Montreal Canadiens | NHL.com

“Nunca pensé en jugar en ningún otro lado. Es un gran sitio para mí. Tengo suficiente experiencia para lidiar con todo lo que conlleve ser un portero de los Canadiens. Nunca pensé en ponerme otro uniforme. Solo pensé que hubiera sido raro, eso creo.”

Así de rotundo ha sido Carey Price sobre si iba a continuar en Montreal o no. La temporada 2017-18 iba a ser la última de su contrato (firmado en 2012 por 6 años y 39 millones de dólares), así que la franquicia decidió ponerse las pilas rápido para mantener a su portero titular, una posición muy preciada hoy en día y que suele ser esencial para ganar el título. Ese no ha sido el caso aún en Montreal, que tras varios años como favorito nunca ha pasado de las Finales de Conferencia. La derrota por 4-2 en 1ª ronda contra los New York Rangers este año daba muchas papeletas a la posible marcha de Price en busca de la Stanley Cup que tanto se le resiste a pesar de ser uno de los porteros mejor valorados de la competición.

Con casi 30 años (los cumple el 16 de agosto), Carey Price ha decidido confiar en la histórica franquicia de los Montreal Canadiens para continuar el último periplo de su carrera, hasta los 39 años. Eso sí, a Montreal no le ha salido barato mantener a su estrella, que ha firmado una renovación para las próximas ocho temporadas a razón de 84 millones de dólares (10,5 millones al año). Se convertirá así en el jugador mejor pagado de la NHL junto a Patrick Kane y Jonathan Toews, ambos de los Chicago Blackhawks. El segundo portero con el salario más alto es Henrik Lundqvist, de los New York Rangers, que gana 8,5 millones por temporada.

NHL.com

“Es duro a veces, pero otras ocasiones es lo más divertido que vas a tener en toda la NHL, es jugar en Montreal”, comenta Price. “No hay nada que se le compare.” La franquicia seleccionó al canadiense en la quinta posición de la 1ª ronda del Draft de 2005, cuando tenía solo 18 años, pero ya había conseguido dos platas en el Mundial con las categorías inferiores de su selección. Tras un paso por los Tri-City Americans y por la AHL, debutó en la liga en 2007.

10 años después, Price es el tercer portero de la historia de los Canadiens con más partidos disputados (509), con un 270-175-55. Promedia un 92% de paradas y 2,4 goles encajados, además de haber conseguido 39 shutouts. En 2015 ganó el Hart Trophy al jugador mejor valorado de la NHL y el Vezina Trophy como mejor portero.

“Nadie tiene un portero como Carey Price en la liga,” explica el General Manager de Montreal, Marc Bergevin, tras la renovación. “Tenemos un dicho: Los porteros no son importantes hasta que no los tienes. Viendo lo que está pasando alrededor de la NHL, con equipos buscando un guardameta, es realmente duro de conseguir. Es una posición difícil de llenar, y en nuestra opinión tenemos uno de los mejores del mercado, sino el mejor. Es por ello que queremos mantenerle y asegurarnos de que continúa aquí el resto de su carrera.”

NHL.com

Una lesión le apartó de los terrenos de juego durante la temporada 2015-16, regresando en septiembre para la World Cup de Toronto, donde salió por todo lo alto y sin perder ningún partido. El éxito con la selección ya lo ha conseguido en repetidas ocasiones (oro en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y en el Mundial de Toronto 2016), pero en la NHL podría ser añadido a la lista de los más grandes que nunca consiguieron un título de campeón, la preciada Stanley Cup. Ahora tiene ocho años más para seguir buscando una oportunidad de conseguirlo con la franquicia de su vida, los Montreal Canadiens.

“No hay un sitio mejor donde jugar al hockey”, sentenció Carey Price. “Para mí, es un honor poder vestir el uniforme de los Canadiens para el resto de mi carrera. No puedo realmente imaginar jugar en otro sitio, para ser honesto. Esto es todo lo que conozco y todo lo que conoceré, espero.”