Kovalchuk y Yakupov las dos caras de la moneda rusa

Kovalchuk en un partido con el SKA. St. Petersburgo | Foto:barstoolsports.com

Desde que se abrió el mercado de Agentes Libres, el mercado no ha parado de dar noticias tanto de renovaciones, firmas como rumores de ambas. Pero esos rumores en ocasiones se acaban concretando y en otras quedan solo en eso, rumores.

En esta ocasión se ha despejado el futuro de dos jugadores del país de los Zares. Por un lado la permanencia de Ilya Kovalchuk en la KHL una temporada más con SKA St. Petersburgo, a pesar de que los rumores lo situaban la próxima temporada en la NHL. Por otro, la firma para la próxima temporada de Nail Yakupov con Colorado Avalanche, para permanecer en la NHL una temporada más.

Dos jugadores con cosas en común, como la nacionalidad rusa o que fueron elegidos como primera elección en sus respectivos Draft, 2001 y 2012. Pero con distinto futuro, Yakupov en la NHL y Kovalchuk en KHL.

Ilya Kovalchuk se queda en la KHL la temporada 2017-18

Kovalchuk en un partido con la selección rusa | Foto: NHL.com

Tras los muchos rumores del regreso de Ilya Kovalchuk a la NHL y el interés de diversos equipos en él, como Rangers o Blue Jackets, su agente confirmó el martes que permanecerá una temporada más en la KHL.

El jugador ruso salió voluntariamente de la NHL el 11 de julio de 2013 restándole un contrato con los New Jersey Devils de 12 años y 77 millones de dólares, del que firmó de 15 años y 100 millones de dólares. Marchándose al SKA de St. Petersburgo de la KHL con un contrato por cuatro años el 15 de julio de 2013.

Tras su marcha de la NHL, su contrato se dio por terminado y colocado en la lista de retiro voluntario, permitiendo a los Devils mantener sus derechos en la NHL hasta que cumpliese los 35 años. Por lo que si Kovalchuk quería firmar con otro equipo necesitaría la aprobación de los 31 equipos de la NHL. Por todo ello y con el deseo del ruso de volver a la NHL, tendría que firmar con los Devils para jugar en New Jersey o firmar y luego ser traspasado.

Según el New York Post: “Kovalchuk tomó la decisión de volver, después de que los Devils realizarán diversos intentos de transacciones, que simplemente no funcionaron”. En palabras del Manager General de los Devils Ray Shero sobre este tema dijo: “Sobre el traspaso de Kovalchuk no sería regalado, pero estaba dispuesto a hacer un trato justo. No queremos ser un impedimento para que él vuelva, no es mi intención mantenerlo fuera de la liga”.

Hay dos puntos importantes en todo esto que han podido decantar la decisión de Ilya para permanecer la próxima temporada en la KHL. Por un lado si espera una año más, será Agente Libre sin Restricciones y podría volver el próximo mes de Julio para la temporada 2018-19 y negociar libremente e ir al equipo que desee. Teniendo en contra que llegaría con 35 años y cinco años fuera de la NHL.

Por otro lado, permanecer en la KHL le abriría la posibilidad de representar a Rusia en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 que se celebrarán en Corea del sur ya que los jugadores de la NHL no podrán asisitir. El Presidente de la Federación Rusa de Hockey Arkady Rotenberg dijo que su objetivo era que los jugadores de la KHL no se marchasen este año a la NHL y que se llevarían a los jugadores que tras el verano quedasen como Agentes Libres en la NHL para prepararles y que participen en la próxima cita olímpica.

De momento Kovalchuk permanecerá en la KHL la próxima temporada y habrá que esperar para verle en la NHL como mínimo hasta la temporada 2018-19, tras cuatro temporadas en la KHL y la próxima que será la quinta. Ilya fue seleccionado como 1º selección del Draft 2001 por los Atlanta Trashers done permaneció ocho temporadas, con un inciso en la Russian Superleague en la temporada 2004-05 y 2005-06. Tras ello firmó con los New Jersey Devils donde permaneció cuatro temporadas hasta su marcha en 2013 al SKa St. Petersburgo de la KHL. Su números en toda su trayectoria en la NHL han sido de 816 partidos jugados, y 816 puntos conseguidos (417 goles, 399 asistencias).

Nail Yakupov firma con Colorado Avalanche

Yakupov con los St. Louis Blues | Foto: NHL.com

Tras su paso por los St. Louis Blues la pasada temporada y no recibir una oferta de ampliación de su contrato, el Delantero Nail Yakupov ha firmado como Agente Libre una temporada con Colorado Avalanche. Con un salario de 875.000$ según Sportsnet, ya que los Avs no han hecho público los detalles del contrato.

El Manager General de Avalanche Joe Sakic manifestó sobre el fichaje del ruso: “Nail es un delantero joven y experto que va a traer profundidad a nuestra alineación”.

Yakupov tiene 23 años y fue seleccionado como 1ª selección del Draft 2012 por Edmonton Oilers, donde permaneció cuatro temporadas y en cuya etapa destacó por su primera temporada como Rookie, la 2012-13 con 31 puntos (17 goles,14 asistencias) en 48 partidos.

En octubre de 2016 fue traspasado por los Oilers a St. Louis Blues donde estuvo la temporada pasada. Debido a una lesión de rodilla solo pudo acabar la temporada con 40 partidos jugados y 9 puntos (3 goles, 6 asistencias).

En toda su trayectoria en la NHL, Nail ha conseguido en 292 partidos, 120 puntos (53 goles, 67 asistencias).