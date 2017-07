Los candidatos al banquillo de los Arizona Coyotes

Google Plus

Dave Tippett dejó la ciudad de Glendale, en un movimiento que fue una sorpresa por la tardanza a la hora de anunciar el cambio de Head Coach. Con la Agencia libre en marcha desde hace casi una semana, y con buenos refuerzos vía traspaso, más alguna adquisición después del 1 de julio, los Coyotes son un proyecto nuevo, donde aparte de la marcha de su entrenador, posiblemente su mejor técnico en la aún breve historia de la franquicia, dejaron también fuera de la plantilla a su histórico capitán, Shane Doan.

¿Y ahora qué? Se preguntarán los más fieles fans de los Arizona Coyotes. Pues bien, la lista de posibles candidatos se mueve entorno a cinco entrenadores con una amplia experiencia en la NHL, candidatos no 100% confirmados por el Front Office de los Coyotes, pero que desde luego si alguno de ellos llega a la ciudad de Glendale, será un buen entrenador para hacer el resurgir de una franquicia con unos mimbres buenos, pese a existir hoy día proyectos de futuro más importantes en la NHL. Los candidatos son los siguientes:

Jim Playfair: Se podría decir de este entrenador que es la opción de la casa, tal cual símil futbolístico. Tras su etapa corta hace casi una década en los Ottawa Senators, como entrenador jefe, las últimas seis temporadas se las ha pasado como ayudante de Dave Tippett, conoce a los jugadores que van a seguir en el proyecto de los Coyotes y no es un novato.

Adam Oates: Carismático y leyenda de la NHL, en sus 19 años como ex jugador, Adam Oates cuenta en la NHL con una también carrera como entrenador, tanto de entrenador jefe, una temporada y media con los Capitals de Washington y de asistente con Tampa Bay y New Jersey Devils. En su corta experiencia en los Capitals no desentonó en la media temporada por el lockout de 2013, ganando su división.

Patrick Roy: El legendario ex portero de la NHL, con Canadiens y los Avalanche de Colorado, donde es una leyenda, tuvo un debut como entrenador jefe en la NHL agridulce. Con una primera temporada bestial, logrando estar muy por encima en cuanto a rendimiento de una plantilla joven, pero con algo de inexperencia, consiguió jugar los Playoffs y llevarse personalmente el premio a técnico del año en la 13/14. Las dos siguientes temporadas, el rendimiento no fue el mismo y el carácter que lo convierte en uno de los personajes históricos de la NHL, crean dudas en su potencial como entrenador.

Dallas Eakins: El siguiente candidato de los posibles, es este técnico que tuvo su primera experiencia en la NHL, en plena crisis y reconstrucción de los Edmonton Oilers. Con poco más de 30 victorias en dos temporadas en el equipo de Alberta, su caché cayó a niveles bajo mínimos, pero una gran labor en tres temporadas en el sur de California, con el equipo de San Diego y afiliado de los Anaheim Ducks en la AHL, han devuelto su nombre como futurible técnico en la NHL. Arizona podría ser su nuevo proyecto en la liga.

Dan Bylsma: Sin ningún tipo de lugar a dudas, el mejor técnico con el currículum más destacado de los posibles candidatos aquí mostrados. Con una muy buena trayectoria en los Pittsburgh Penguins, con Stanley Cup incluida, su marcha del equipo de Pennsylvania no fue la mejor y pronto consiguió un nuevo trabajo como Head Coach. Fue el responsable de enderezar el rumbo de los Buffalo Sabres, que contaban (y aún siguen contando), con un núcleo de jugadores potente y de mucho futuro. Pero pese a ese potencial existente, tras dos temporadas marchó de Buffalo hace apenas un par de meses.