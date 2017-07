Ilya Kovalchuk y su contrato con la KHL

Google Plus

Ilya Kovalchuk con el SKA | Foto: KHL.ru

Durante varias semanas se especuló con la vuelta de Ilya Kovalchuk a la National Hockey League. El ruso fue durante varios años uno de los atractivos de la gran liga por lo que varios equipos pudieron haber estado interesados de contar con sus servicios de cara a la próxima campaña. Al igual que ha ocurrido con Alexander Radulov el tiempo de una nueva adaptación de Kovalchuk podría haber sido inmediato ya que las diferencias entre la máxima competición rusa con la norteamericana no son demasiado grandes. Por ello no existía un miedo particular a su posible regreso y adaptación.



Tras varias semanas Ilya puso fin a las especulaciones y a través de la web del SKA de San Petersburgo confirmó que su intención era continuar un año más en su país jugando para su actual equipo. El delantero de 34 años afirmó que su principal intención era la de participar en los próximos Juegos Olímpicos, por lo que debía continuar jugando en el SKA. Ya que si decidiera volver a la National Hockey League, dadas las últimas restricciones, no podría representar a su país en Pyeongchang 2018.



No obstante, a pesar de la negativa de Kovalchuk de volver a la NHL durante la presente campaña ésta puede no ser una decisión definitiva. Ya que si analizamos la situación, el ruso dentro de apenas un año se convertirá en agente libre sin restricciones y podrá jugar en el equipo que desee. A pesar de su edad Kovalchuk sería determinante en casi cualquier franquicia de la liga y es que sus números le abalan. En la KHL, la que puede ser la segunda mejor competición del planeta es uno de sus máximos estandartes, anotando 78 puntos en 60 encuentros de temporada regular y siendo determinante en muchos lances de los playoffs. Además, el bueno de Kovalchuk ha hecho volver los éxitos a San Petersburgo, con los que ha ganado dos Gagarin Cup en los seis años compitiendo para el club.