Los Golden Knights en la cabeza de la liga en ingresos por entradas

Bill Foley tiene razones para empezar la temporada con una sonrisa. Foto:NHL

En una entrevista a Forbes, Bill Foley declaraba que los ingresos por venta de entradas de los Vegas Golden Knights estarían entre los quintos y los séptimos de la liga en su temporada inaugural.

Así, Edmonton tras su buena temporada en su recién inaugurado pabellón y franquicias de élite como Toronto, Chicago o los Rangers, estarían por delante sin duda, y a una altura similar a otro "original six" que no para de encadenar llenos como los Montreal Canadiens. Y justo por detrás quedarían franquicias como , Boston, Filadelfia o incluso los bicampeones Pittsburgh.

"vegaswantshockey.com" (Las Vegas quiere hockey), ese era el nombre de la página web con la que Bill Foley buscaba a los futuros abonados de una franquicia que en ese momento era solo un proyecto encima de la mesa de la NHL, y ya en Febrero de 2015 contó con el depósito de 10 mil personas, que pusieron ese dinero para pagar por unos abonos para ver a un equipo que todavía no existía y en un pabellón que no se había construido. No hay duda, en Las Vegas quieren ver hockey.

T Mobile Arena Foto:NHL

Ahora que el equipo es una realidad y el T-Mobile Arena cuenta con 17.500 asientos para los partidos de hockey, 16 mil de ellos estarán ocupados por los abonados. En sus declaraciones, Foley explicó que muchos de esos abonos son multitemporada con periodos que van desde los tres a los diez años en el anillo inferior del pabellón.

Así quedará un remanente de 1.500 asientos que estarán dedicados a entradas para un partido, que con la cantidad de visitantes que recibe "la ciudad del pecado" también proporcionarán importantes ingresos para el equipo.

Muchos de estos asientos ya tienen dueño. Foto: Benjamin Hager/Las Vegas Journal

Buenas noticias no solo para la propiedad de la franquicia sino para la NHL en general, llevar un deporte nuevo a Las Vegas era y en este caso nunca mejor dicho, una apuesta, y en un momento en el que hay pabellones en lugares no tradicionales de hockey que presentan una desagradable vista de asientos vacíos, que los nuevos chicos en la ciudad se presenten con un pabellón repleto de aficionados, es sin duda una apuesta ganada.