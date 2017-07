Los 50 mejores jugadores rusos de todos los tiempos en la NHL

Evgeni Malkin, mejor jugador ruso NHL de todos los tiempos | Foto: NHL.com

La publicación rusa ha hecho la lista en base a los siguientes criterios: nivel de juego regular en su carrera, consistencia, títulos y longevidad. Cabe destacar que no se han considerado sus carreras en Rusia ni en ninguna otra competición internacional. Así, según la revista, el primero de la lista sería Evgeni Malkin, flamante campeón de dos Stanley Cup consecutivas. No obstante, si la publicación hubiera tenido en cuenta las carreras internacionales de los patinadores, jugadores como Fetisov, que ocupa el puesto 30, Bobrov o Tretiak ocuparían los primeros puestos.

TOP-50 rusos en la NHL

1. Evgeni Malkin (Pittsburgh): empatado con Fedorov y Larionov en Stanley Cup (tres).

2. Sergei Fedorov (Detroit, Anaheim, Columbus, Washington): el único jugador, junto con Bobby Clarke en ganar los trofeos Hart y Selke. Fedorov fue el único que los ganó el mismo año.

3. Alex Ovechkin (Washington): mayor goleador ruso de la NHL de todos los tiempos.

4. Pavel Bure (Vancouver, Florida, NY Rangers): fue el jugador ruso más dinámico de la NHL antes de que llegase Ovechkin. Como él, nunca ganó la Stanley Cup.

5. Pavel Datsyuk (Detroit, Arizona): uno de los jugadores más hábiles y con mejor visión de juego de todos los tiempos.

6. Sergei Zubov (NY Rangers, Pittsburgh, Dallas): uno de los grandes defensores de la NHL.

7. Nikolai Khabibulin (Winnipeg / Phoenix, Tampa Bay, Chicago, Edmonton): Jugó más partidos (799) que cualquier otro portero ruso y ganó la Copa Stanley con los Lightning en 2004.

8. Alexander Mogilny (Buffalo, Vancouver, New Jersey, Toronto): registró el quinto mejor resultado de una sola temporada con 76 en la 1992-93.

9. Sergei Gonchar (Washington, Pittsburgh, Ottawa, Dallas, Montreal): ningún defensa ruso ha jugado más partidos o anotado más goles o puntos que Gonchar, ganó la liga con los Penguins en 2009.

10. Sergei Bobrovsky (Philadelphia, Columbus): dos veces ganador del Vezina. Si gana una Stanley Cup subirá en la lista.

11. Ilya Kovalchuk (Atlanta, New Jersey)

12. Alexei Kovalev (Rangers, Pittsburgh, Montreal, Ottawa, Florida)

13. Alexei Zhamnov

14. Alexei Yashin (Ottawa, NY Islanders)

15. Andrei Markov (Montreal)

16. Igor Larionov (Vancouver, San Jose, Detroit, Florida, New Jersey)

17. Valeri Kamensky (Quebec / Colorado, Rangers, Dallas, New Jersey)

18. Slava Kozlov (Detroit, Buffalo, Atlanta)

19. Evgeny Nabokov (San Jose, NY Islanders, Tampa Bay)

20. Sergei Makarov (Calgary, San Jose, Dallas)

21. Alexei Zhitnik

22. Vladimir Konstantinov (Detroit)

23. Vladimir Malakhov (NY Islanders, Montreal, New Jersey, NY Rangers, Filadelfia)

24. Darius Kasparaitis

25. Alex Semin (Washington, Carolina, Montreal)

26. Viktor Kozlov (San Jose, Florida, NY Islanders, Washington)

27. Sergei Samsonov (Boston, Edmonton, Montreal, Carolina, Chicago, Florida)

28. Vladimir Tarasenko (St. Louis)

29. Dmitri Yushkevich (Philadelphia, Toronto, Florida, Los Angeles)

30. Slava Fetisov (New Jersey, Detroit)

31. Titov Alemán (Calgary, Pittsburgh, Edmonton, Anaheim)

32. Ilya Bryzgalov (Anaheim, Phoenix, Philadelphia, Edmonton, Minnesota)

33. Nikita Kucherov (Tampa Bay)

34. Alexei Gusarov (Quebec / Colorado, Rangers, St. Louis)

35. Maxim Afinogenov (Buffalo, Atlanta)

36. Alexander Karpovtsev (NY Rangers, Toronto, Chicago, NY Islanders, Florida)

37. Slava Voynov (Los Angeles)

38. Artemi Panarin (Chicago)

39. Oleg Tverdovsky (Anaheim, Winnipeg / Phoenix, New Jersey, Carolina, Los Ángeles)

40. Andrei Kovalenko (Quebec / Colorado, Montreal, Edmonton, Philadelphia, Carolina, Boston)

41. Alexander Frolov (Los Ángeles, NY Rangers)

42. Semyon Varlamov (Washington, Colorado)

43. Sergei Brylin (Nueva Jersey)

44. Igor Korolev (St. Louis, Winnipeg / Phoenix, Toronto, Chicago)

45. Sergei Nemchinov (New York Rangers, Vancouver, Nueva York)

46. Igor Kravchuk (Chicago, Edmonton, St. Louis, Ottawa, Calgary, Florida)

47. Evgeny Kuznetsov (Washington)

48. Alexander Radulov (Nashville, Montreal)

49. Alexander Khavanov (St. Louis, Toronto

50. Dmitri Mironov (Toronto, Pittsburgh, Anaheim, Detroit, Washington)