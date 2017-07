Crecen los rumores sobre el futuro de John Tavares

Google Plus

Fuente: NHL.com

El futuro de John Tavares está definido para la próxima temporada pero, a largo plazo, surgen dudas acerca de si el canadiense seguirá en la disciplina de los Islanders. Su contrato vencerá dentro de un año y la franquicia neoyorquina y el jugador aún no han firmado nada que asegure su continuidad para las próximas campañas. Esto no ha hecho más que acrecentar los rumores acerca de una posible salida del capitán del equipo, que sería uno de los patinadores más codiciados si llega a situarse en el mercado.



Un posible destino para Tavares, en caso de no seguir vistiendo de naranja, sería Tampa Bay. Los jugadores involucrados en la operación podrían ser Tyler Johnson y Ondrej Palat, dos piezas claves del equipo en los playoffs de 2015, donde los Lightning fueron derrotados en la final por los Chicago Blackhawks.



Sin embargo, la operación no es tan fácil. Se tendría que realizar antes del 1 de julio de 2018 debido a una cláusula de no traspaso en el contrato de Tavares y, además, el equipo de Florida perdería dos piezas muy importantes en el hielo. Y no solo eso, ya que el espacio salarial también podría suponer una barrera. Los Lightning han gastado 61 millones de dólares en 15 jugadores para la campaña 2018-19 y la firma de Tavares podría suponer algo más de diez millones, lo que situaría la cifra por encima de los 71, muy cerca de dar con el tope permitido. Incluso, eso supondría una gran traba a la hora de renovar a jugadores como Nikita Kucherov.



Otro de los pretendientes serían los Maple Leafs, el equipo donde actualmente milita Matt Martin, un ex compañero del propio Tavares en Nueva York. En una reciente entrevista, Martin no escondió sus ganas de volver a jugar con el center de Mississauga aunque admitió que quiere que haga “lo que le ponga más feliz”.



Aún queda mucho verano y suficiente tiempo como para que Tavares y los Islanders se reúnan para decidir su futuro. Probablemente, el próximo contrato que firme el canadiense resuelva su futuro más lejano, pues será una vinculación de varios años, sea con el equipo que sea.