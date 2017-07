La NHL cierra la puerta a un eventual calendario alternativo para ir a los JJOO

Google Plus

ESPN

Cuatro días después de que un informe ruso sugiriera que la NHL tenía un "calendario alternativo" para la temporada 2017-18 que incluiría un descanso para los Juegos Olímpicos de Invierno, la NHL cerró de nuevo la esperanza de su participación en los Juegos de Pyeongchang.

"No hay un calendario alternativo", declaró el comisionado adjunto de la NHL, Bill Daly, a THN.com. "Tener jugadores de la NHL en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 no es una opción posible. Todas las federaciones internacionales están realizando sus planificaciones y elaborando sus equipos que no incluirán a los jugadores de la NHL. Puedo adelantarles que la federación en los próximos días hará una declaración para eliminar cualquier duda o escepticismo sobre el tema ".

Los comentarios de Daly se producen aproximadamente tres meses después de que la liga hubiese anulado la posibilidad de que jugadores de la NHL, incluyendo algunos defensores de los Juegos Olímpicos como Alex Ovechkin, Henrik Lundqvist y Erik Karlsson, fueran a Corea del Sur durante la temporada 2017-2018.

Las puntos de vista de ambas partes desde el anuncio de abril apenas han cambiado. Los jugadores interesados, el comité organizador de los Juegos e incluso la NBC mantuvieron la esperanza de que la NHL cambiara de opinión o se viera empujada a ello. La liga, sin embargo, con las declaraciones públicas de Daly y el comisionado Gary Bettman han considerado que el asunto está "oficialmente cerrado" y han permanecido impasibles.

Recordemos que tras la autorización de COI para la participación de deportistas profesionales la NHL decidió no permitir que sus jugadores participaran en 1988, 1992 o 1994 debido a la coincidencia de fechas con su calendario competitivo.

En 1992 el éxito del “dream team” de los jugadores USA de la NBA y lo que representó como publicidad mundial hizo empezar a reconsiderar su visión a los ejecutivos de la NHL y se autorizó su participación a partir los Juegos de 1998 en Nagano pese a las quejas de muchos dueños de los equipos por la partición del calendario y el riesgo de lesiones sin que el COI facilitara ningún seguro.

Gary Bettman señaló que la NHL no se aprovecha de su presencia en los JJOO "de hecho, desaparecemos durante dos semanas porque históricamente el COI ni siquiera nos ha reunido para promover nuestra participación en los Juegos Olímpicos".

El tres de abril de 2017, la NHL anunció que no participaría en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y que no programaría Una pausa para los Juegos Olímpicos en la temporada 2017-18.