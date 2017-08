Minnesota Wild renueva a Grandlund y se complica el límite salarial

Google Plus

El Delantero Centro Mikael Granlund ha renovado con los Minnesota Wild por tres años y un montante salarial total de 17.25 millones de dólares. Dicho salario se repartirá en las próximas tres temporadas de la siguiente manera 5.25 millones 17/18, 5.5 millones 18/19 y 5.5 millones 19/20. Tras llegar a este acuerdo se ha evitado la Audiencia de Arbitraje Salarial marcada para el cuatro de agosto en Toronto.

El jugador finlandés de 25 años, fue seleccionado el noveno en el Draft de 2010 y donde ha brillado en sus cuatro primeros años completos en la NHL con 26 goles, 43 asistencias y 69 puntos conseguidos. En palabras del Manager General de Wilds Chuck Fletcher sobre la renovación de Grandlund, ha dicho: “Mikael ha sido una parte importante de nuestro club durante los últimos cinco años. Ha tenido un gran crecimiento con un rendimiento impresionante la temporada pasada.Tiene un tremendo nivel de talento y habilidad, junto con su excelente ética de trabajo y tremendo carácter, sabemos que jugará un papel importante en los futuros éxitos de nuestro equipo, estamos encantados de tenerlo bajo contrato avanzando”.

Tope salarial al límite

Tras las renovaciones de los Delanteros Nino Niederrieter y de Mikael Granlund, Minnesota Wild está muy cerca de llegar el límite salarial del equipo para la próxima temporada 2017/18. A pesar de ello, al Manager General Chuck Fletcher le quedan algunos asuntos que resolver como el del Agente Libre Restringido Marcus Foligno.

Una vez evitadas las audiencias para el arbitraje salarial de Niederrieter y de Grandlund, Fletcher podrá echar un vistazo a la estructura salarial de los Wild.

No hay que olvidar el importante tope salarial anual de 7.54M de dólares que tienen Zach Parise y Ryan Suter que no acaba hasta la temporada 2023/24. Aunque el valor de Suter parece haber disminuido en los últimos años al no recibir el mismo bombo y perder protagonismo en los minutos de promedio sobre el hielo, Parise podría ser la mayor preocupación. Ya que aunque Parise ha realizado un gran trabajo durante muchos años, las lesiones han sido la principal razón que hizo caer su número de goles y bajar su promedio de tiempo sobre el hielo.

Mikko Koivu tuvo una gran temporada pasada y aunque su tope salarial es de 6.75 millones de dólares, no preocupa tanto en el club ya que su contrato expira la próxima temporada.

El equipo de Minnesota ha invertido en ofertas fuertes con topes salariales altos como la de Granlund por 5.75 millones, Niederrieter 5.25 millones, así como el portero Devan Dubnyk con 4.33 millones o la de Eric Staal con 3.5 millones a pesar de sus 32 años.

Hay unas situaciones especiales en los Wilds como, tras ahorrar dinero al enviar a los Buffalo Sabres a Marco Scandella y Jason Pominville, se cambiaron por Tyler Ennis y Marcus Foligno, teniendo Ennis un tope salarial de 4.6 millones y que viendo el historial de lesiones podría ser una apuesta arriesgada.

Queda aún por resolver la situación de los Agentes Libres Restringidos Matt Dumba y Jason Zucker, mientras que Charlie Coyle podría cerrar un acuerdo próximamente en 3.2 millones. También queda por ver si Jared Spurgeon y Jonas Brodin renuevan finalmente.

Al equipo de Minnesota le queda 4.8 millones de dólares para llegar al tope salarial marcado para la próxima temporada, a pesar de que la renovación de Foligno vaya a rascar un pico importante, parece que aún le quedará un poco para poder respirar la franquicia y no llegar al límite y así seguir planificando la plantilla para la próxima temporada.