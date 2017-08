Brendan Gaunce renueva con Vancouver Canucks

Google Plus

El joven jugador de 23 años Brendan Gaunce ha firmado con los Canucks a razón de 750.000 dólares anuales durante las dos próximas temporadas. Está renovación es un gran paso en el intento de mantener al prometedor Bo Horvat, agente libre restringido como Gaunce. Pese a mantener a Gaunce, el equipo de Vancouver aún tiene espacio de sobra para que nadie le pueda arrebatar a uno de sus capitanes alternativos. Horvat se ha ganado el derecho a ser considerado el futuro de la franquicia después de la gran temporada que ha realizado, ya que los hermanos Sedin no parece que estén en su mejor nivel.

Brendan Gaunce, primera ronda del draft de 2012 en la selección número 26, no ha conseguido despejar las dudas que deja su juego durante su primera temporada completa con el equipo de la NHL. El jugador de Ontario disputó 57 partidos antes de lesionarse gravemente del hombro y tener que ser operado. El bagaje del jugador fue de únicamente cinco asistencias de gol durante la temporada, un registro muy bajo que Vancouver espera ver incrementar durante esta temporada.

Pese a esto la franquicia ha decidido que su contrato no sea un two way contract, es decir, que cobre un salario diferente dependiendo de si juega en los finalistas de la Stanley Cup en 2011 o en su equipo afiliado. Los Canucks confían en su número 50 y esperan que en su vuelta de la lesión vuelva para dar un punto más de energía a las últimas líneas de los canadienses.

El ex jugador de los Erie Otters, que estará de 4 a 6 meses de baja después de su lesión parece que llegará para estar en el training camp previo al comienzo de la temporada regular en octubre y podrá disputar los amistosos previos para observar su desarrollo en su vuelta a la pista de hockey.