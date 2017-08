La lucha por el máximo goleador aviva la temporada

Google Plus

SIdney Crosby con el Rocket Richard Trophy. / Foto: flickr

El Rocket Richard Trophy, trofeo que se concede al máximo anotador del curso, es uno de los títulos con mayor caché del hockey. No tiene el valor de un MVP y muchos lo cambiarían por una Stanley Cup. Aunque en cierto modo para los delanteros tiene un precio, el de estar por encima de tus compañeros en el campo. Un poco de ego, dirían algunos o un poco moral dirían otros.

La lista la encabeza el jugador de los Jets Patrick Lane. En la página norteamericana apuntan a su poca cantidad de tiros en comparación al resto (54º con 204) y con su precisión (18%), puede convertirse en el máximo goleador siempre y cuando empiece a mirar más a puerta. Le sigue Nikita Kucherov, jugador de los Tampa Bay Lightning con su final de temporada con 19 goles en 23 partidos. Con ese ritmo goleador y su talento innato puede ser uno de los a tener en cuenta. Completa el podio el jugador de segundo año Auston Matthews. El jugador de los Mapple Leafs con sus 40 goles del curso pasado, empatado con Kucherov. Con lo que supone pasar tu año rookie Matthews debería tener una trayectoria ascendente.

Hasta completar un top 10

The Hockey News ha confeccionado una lista con los diez máximos candidatos. El cuarto en discordia es Vladimir Tarasenko. El ruso destaca por su regularidad siendo el único jugador en activo en anotar más de 37 goles las tres últimas temporadas. El siguiente en disputa es Sidney Crosby, actual poseedor del título. Uno de los mejores de la historia pero que no siempre saca su faceta goleadora. Estar en la pelea o no dependerá de él. Completan el listado Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning), Brad Marchand (Boston Bruins), Alex Ovechkin (Washigton Capitals), David Pastrnak (Boston Bruins) y Patrick Kane (Chicago Blackhawks).