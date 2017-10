Kucherov ingresa en la élite de la NHL

Nikita Kucherov celebrando un gol con Bolts | Foto: NHL.com

Nikita Kucherov entró anoche en la élite de los mejores jugadores de la NHL tras anotar su octavo gol en la presente temporada. Pero ese octavo gol no sería especial si no fuese por el récord que ha logrado el jugador ruso. Ya que ha conseguido anotar en todos y cada uno de los siete partidos disputados desde que se inició la presente temporada con Tampa Bay Lightning. Una cifra al alcance de unos pocos elegidos y que le convierte en el sexto jugador de la era moderna de la historia de la NHL en conseguirlo, uniéndose así a jugadores de leyenda como Lemieux o Gretzky.

Foto: NHL.com

A pesar de ser un día histórico y que quedará reflejado en la historia y en la memoria de Kucherov, no fue así para los Bolts que no consiguieron la victoria ante New Jersey Devils tras caer derrotados en el Shootout por 5-4. El ruso además de su gol dio una asistencia en el fantástico gol de Vladislav Namestnikov, algo que no ayudó al equipo de Tampa, que a pesar de ponerse por delante en el marcador en el segundo periodo sufrió el empate y la derrota final en el Shootout.

Nikita Kucherov tiene 24 años y es natural de Maikop, Rusia. Juega como ala derecha del ataque y comenzó su carrera profesional en el CSKA de Moscú de la Kontinental Hockey League (KHL). Tras ello fue seleccionado en el Draft 2011 por Tampa Bay Lightning jugando los primeros años la mayor parte en la liga junior de la Quebec Mayor Junior League (QMJL) en Remparts de Quebec y Huskies de Rouyn-Noranda.

Ya en la temporada 2013-14 dio el salto a la NHL con los Bolts donde alternó fases en la American Hockey League (AHL) y NHL. Convirtiéndose en el séptimo jugador de la historia del equipo de Tampa en anotar gol en su debut en NHL. A partir de esa temporada ya permaneció en el equipo de Florida a nivel NHL donde tomaría un papel importante y destacado en el ataque hasta la presente temporada.

En la última temporada consiguió 85 puntos (40 goles, 45 asistencias) en 74 partidos disputados, quedando fuera los Bolts de los Playoffs. A pesar de ello logró por primera vez en su carrera ser seleccionado para el All Stars de la NHL que se disputó en Los Ángeles.

Kucherov tiene por delante un gran futuro avalado por sus registros logrados y el último récord logrado. Solo falta esperar si sigue sumando goles en los próximos partidos de liga, ver hasta donde es capaz de llegar en este récord y si supera a los más grandes de la NHL.