Roberto Luongo es el cuarto portero en victorias en la historia de la NHL

AP (Associated Press)

Hace escasos días, el histórico portero de los Florida Panthers, Roberto Luongo, alcanzó el cuarto puesto en la lista histórica de la NHL. Con una actuación notable ante un equipo potente como son los St. Louis Blues, sus 37 paradas fueron importantes para alcanzar la victoria y superar al retirado Curtis Joseph, además de ser el portero con más victorias entre los porteros en activo.

Pese al hito conseguido, Roberto Luongo está centrado en conseguir ser el portero titular de los Panthers y que su equipo llegue a los playoffs, tras una temporada pasada bastante decepcionante por tierras de Florida. A pesar de contar con 38 años que es una edad bastante avanzada para estar en la élite de la NHL, se siente capaz de ser aún un portero de garantías, como así se resume sus 18 años en la Liga, donde aparte de ser un fijo en su anterior etapa en los Panthers, fue el portero referencia durante seis temporadas en Vancouver, incluyendo unas Finales de la Stanley Cup en 2011, donde quedará para el amargo recuerdo de los fans de los Canucks la derrota en el séptimo partido frente a los campeones aquella temporada, Boston Bruins.

Aunque esta temporada apenas lleva un par de semanas en marcha, la trayectoria de los Panthers en este arranque de año no es aún bueno. Están con apenas seis puntos y un partido por debajo del 50% de victorias, lo que aún no es preocupante, pero en una división dura como lo es la Atlantic, con rivales más hechos como Montreal, los interesantes Maple Leafs de Toronto, aparte de su rival estatal de Tampa Bay, no lo tendrán fácil, aparte parece indicar que aún no hay un fijo en la portería, porque entre Luongo y el otro canadiense, James Reimer, el entrenador rookie, Bob Boughner aún está indeciso entre los dos veteranos porteros.