Entrevista. Diego de la Garma: "El objetivo es crear las bases de una liga profesional"

Diego de la Garma, nacido en México en al año 1981, ex jugador de hockey hielo y actual entrenador absoluto de las selecciones masculinas y femeninas del país americano, además también ejerce de presidente la Liga Mexicana Elite de Hockey hielo, competición de reciente creación, la cual está pensada en formar a jugadores locales para eventos internacionales y potenciar el desarrollo del hockey en el país para en un futuro aumente en nº de equipos y pase a ser profesional.

Pregunta: Seguramente mucha gente que no esté al corriente de la distribución del hockey hielo por el mundo le sorprenderá oír que también se juega en México, país que en deportes se asocia más al fútbol y al béisbol por decir unos ejemplos, ¿en qué situación se encuentra actualmente el hockey mexicano?

Respuesta: El Hockey en México ha crecido muchísimo en los últimos años, actualmente tenemos alrededor de 12 pistas de hielo con clubs de hockey, existe un campeonato de todas las categorías desde 5 años hasta all timers, se cuenta con una liga recreativa llamada Sunday Night Hockey League (SNHL) con 30 equipos divididos en 5 divisiones y nuestras selecciones nacionales (U 18 varonil, U 18 femenil, U 20 varonil, Femenil Mayor y Varonil Mayor) han tenido un desarrollo y mejora en el ranking internacional de la IIHF importante, en especial la selección femenil ha dado mucho de qué hablar y este año jugará en la división 2ª contra pises como Holanda, Inglaterra y Eslovenia que tienen historia en el Hockey internacional, esto tras haber ganado la división 2B en Islandia el año pasado.

P: Respecto a su época de jugador, ¿el nivel y repercusión social ha aumentado?

R: Definitivamente, cada día más mexicanos saben que en México hay hockey y que tenemos mucho potencial en este deporte. Hoy podemos tener 3000 espectadores viniendo a ver un partido de la selección nacional y la gente sigue la participación de México año tras año en los diferentes niveles de la IIHF (International Ice Hockey Federation).

P: Continuando en su etapa sobre el hielo, usted jugaba de portero, ¿Qué le condujo a escoger el hockey como deporte a practicar, y más concretamente, por qué eligió la posición de guardameta?

Los porteros son los jugadores con más responsabilidad dentro del hielo R: Mi papa jugó Hockey de niño, había un par de pistas en la ciudad de México que posteriormente cerraron y él fue quien me impulso a jugar este gran deporte. Mi papa fue también remero y logró representar a México en los juegos olímpicos de Munich'72, así que desde muy pequeño me inculcó los valores deportivos necesarios. Siempre me ha gustado la responsabilidad en mis hombros y creo que como portero de un equipo de Hockey eres el jugador con más responsabilidad y que más puede pesar en un partido de Hockey, creo que esto fue lo que me impulsó a tener una carrera como portero.

P: Después de colgar los patines se enroló en diferentes combinados nacionales mexicanos ocupando varios roles, ¿le costó pasar de jugar a ser el encargado de hacer las alineaciones de la selección nacional?

R: Mucho trabajo, por más que uno siga involucrado en el hockey y en el proyecto, no es lo mismo y uno sigue sintiendo esas ganas de entrar al hielo y dar todo para lograr al objetivo del equipo, sin embargo uno va entendiendo la importancia que tiene el entrenador, la responsabilidad en sus hombros y hoy en día he llegado al punto en el que ser entrenador de Hockey es mi vida y lo que más disfruto en este mundo.

P: Siguiendo con el tema del combinado nacional, ¿Qué techo tiene la selección mexicana en cuanto si debería estar en alguna división superior o por el contrario, actualmente están donde realmente les corresponde?

R: Yo creo que actualmente estamos en donde nos corresponde estar, tanto en varonil 2B como en femenil 2ª, tal vez en la rama femenil podríamos estar más arriba, pero con tan solo 5 años de proyecto poco a poco iremos escalando. El techo es inimaginable, con proyectos como la LMEH y la cercanía a USA y Canadá creo que eventualmente México podría ser el siguiente Noruega, Dinamarca o Corea del Sur.

P: Paralelamente usted también es el presidente de la recién creada o renovada Liga Mexicana Elite de Hockey, ¿Qué aspiraciones tiene dicha competición?

El objetivo sería tener una liga similar a las de Francia e Italia R: El objetivo es crear las bases para una liga profesional en Mexico de Hockey, en la que todos los jugadores sean pagados y contemos con varios jugadores extranjeros que nos ayuden a mejorar el nivel de hockey en nuestro país, la meta final es llegar a tener una liga como la de algunos países europeos como Italia o Francia, aunque es paso a paso, y el primer paso es empezar esta liga con lo que tenemos para que se involucre más gente, más patrocinadores y de ahí empezar a crecer temporada tras temporada.

P: El objetivo final sería pasar a ser una competición profesional a todas luces, ¿cree que en un hipotético futuro con dicho objetivo conseguido se podría hacer una competición con franquicias del sur de los Estados Unidos para así mejorar aún más el nivel?

R: Definitivamente, claro, la NHL está fuera de nuestro alcance, pero a lo mejor con alguna de las ligas menores profesionales como la extinta CHL o la SPHL si se podría en unos años que nuestra liga esté más establecida y tengamos más presupuesto para tener refuerzos extranjeros.

P: La nueva liga contará con cuatro equipos desde el inicio, jugándose toda la competición en el Icedome de la ciudad de México, ¿se expandirá en un futuro a otras ciudades mexicanas?

R: Esta temporada los partidos serán en Icedome CD/MX y en la Pista Santa Fe, por ser las dos mejores instalaciones del país, pero en uno o dos años pretendemos tener equipos en otras dos pistas de la Ciudad de México y expandirnos a Puebla, Querétaro (Ya tiene pista de tamaño oficial) y Monterrey (Ya tiene pista de tamaño oficial), de hecho hay varios jugadores de estas ciudades participando este año en la liga, con el objetivo de promover la liga en sus ciudades y en un futuro muy cercano tener equipos en todo el país.

P: Usted también está vinculado al hockey femenino nacional, ¿hay intención de crear una liga similar femenina?

En cuatro años de existencia, el hockey femenino ha obtenido resultados impresionantes R: Existe una liga femenil con 7 equipos aunque en un formato mucho más recreativo, actualmente las jugadoras de la selección nacional femenil no juegan en esta liga y participan como selección nacional femenil en la liga midget (U 18) de hombres. Si existe la idea de crearla aunque tenemos que generar los números de jugadores registrados que tiene la rama varonil y esto tardará tiempo, recordemos que el Hockey varonil en México tiene 30 años y el femenil apenas lleva 4 años, aunque ha tenido resultados impresionantes, aún es muy pequeño en número de jugadoras para pensar en una liga así, sin embargo crece a pasos agigantados cada año.

P: Subiendo la mirada un poco más al norte, ¿sigue habitualmente la NHL?

R: Por supuesto, veo alrededor de 12 partidos por semana y tengo con varios jugadores de la selecciones nacionales tenemos una liga de Fantasy Hockey, la NHL se sorprendería si supiera la cantidad de fans que tiene en México y el conocimiento de la liga que se tiene.

P: ¿Cuál es su equipo favorito?

R: Go Leafs Go!!!! Blue and White all the way!!

P: ¿Y jugador?

R: Erik Karlsson

P: Cuando jugaba o empezaba a practicar el hockey, ¿tenía algún ídolo de la liga norte americana?

R: Por supuesto, Mats Sundin y Martin Brodeur, fui a ver varios partidos.

P: Alguna vez ha circulado el rumor de la que la NHL podría plantearse la posibilidad de jugar algún partido de pretemporada en México, ¿realmente existen posibilidades o son únicamente rumores de internet?

R: Si, existe un gran interés por parte del gobierno de la Ciudad de México en traerlo, después de todo ya se tuvo partidos de la MLB, NBA, NFL, nada más falta la NHL jajaja, está en camino.

P: Actualmente Auston Matthews es uno de los jugadores más atractivos de ver, él es estadounidense pero su madre es mexicana, ¿los medios más importantes del país se han hecho eco de la situación?

En el mundo del hockey mexicano, Matthews es un héroe R: No, aún no, desafortunadamente son pocos los medios que voltean a ver a cualquier otro deporte que no sea fútbol en México y de hecho Papi (Como le dicen a Auston) es muy buen amigo de varios jugadores de la selección nacional mayor, ya que entrenaron juntos con Boris Doroyenko cuando se fue de México a Phoenix. En el mundo del hockey mexicano es un héroe y cada día se ven más jerseys de Toronto Maple Leafs en el hielo a lo largo y ancho de todas las pistas del país.

P: Para ir terminando, un pronóstico, ¿quién ganará la Stanley cup esta temporada?

R: Mmmmmm, complicado, pero le apostaría a que San Luis Blues le gana a Pittsburgh Penguins en 6 juegos, aunque no dejaría fuera a Edmonton y a Tampa.